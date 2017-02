Les Corts demanen al Govern espanyol que es condone el deute per l'America's Cup

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 14:45h

El Ple de les Corts Valencianes ha aprovat una iniciativa del grup socialista que insta el Consell a sol·licitar al Govern espanyol la condonació del deute contret pel Consorci València 2007, que ascendeix a 427 milions d'euros, amb l'Institut Oficial de Crèdit (ICO), el Tresor Públic i entitats bancàries. La Proposició No de Llei ha rebut el suport de Podem, Compromís i Ciutadans.El Consorci València 2007, format per les administracions central, autonòmica i local, va ser creat per gestionar la Marina Real de la capital valenciana i organitzar l’America's Cup, per a la qual cosa la Generalitat va contraure amb l’ICO un deute, que va ser avalat pel Tresor Públic i la devolució del qual se supeditava a l'obtenció d'ingressos de l'explotació de les infraestructures realitzades, que no estan generant els beneficis necessaris per atendre aquests pagaments, segons el text de la iniciativa.El síndic socialista Manolo Mata ha indicat en aquest sentit que el PPCV va fer un exercici de “postveritat” respecte a la Copa Amèrica −a la qual ha qualificat de “xoriçada col·lectiva”− perquè “va decidir que era el gran esdeveniment que havia de provocar una bonança econòmica i acabar amb l'atur”, la qual cosa ha desmentit. Mata ha agregat que en altres ciutats on es va plantejar vendre aquest campionat nàutic per 90 milions d’euros es “va despatxar el seu promotor per lladre”, mentre que “ací, la Generalitat i l'Ajuntament, van decidir que calia comprar-la i implicar totes les administracions per fer una Marina de 500 milions”, ha criticat el portaveu socialista, qui ha destacat el deute adquirit pel Consorci pel campionat i la infraestructura: 236 milions a l’ICO, 123 al Tresor Públic i 67 al Banc Santander. En aquest sentit, ha apuntat que es tracta de “427 milions d'euros de deute que no es poden pagar i que cal anul·lar perquè pervisca la Marina de València”.El diputat de Podem David Torres, que s'ha sumat a la reclamació de la condonació del deute, ha sol·licitat, a més, que es realitze una auditoria ciutadana per conèixer “a qui ha beneficiat aquest deute”. “Ara veiem com els ciutadans han de pagar la 'desfeta' que va fer el PP”, ha lamentat Torres.Per la seua banda, el diputat de C’s David de Miguel, que també ha defensat la condonació del deute, ha assegurat que aquesta és una qüestió “d'igualtat entre comunitats autònomes”. “Per què es rescaten bancs i després ací es nega un deute de més de 300 milions? Per què no es vol alçar aquesta llosa per a la gestió del Consorci?”, s'ha preguntat.Compromís:Des de Compromís, Mireia Mollà ha afirmat que el seu grup vota a favor d'aquesta proposició perquè el fet que no es resolga la condonació del deute suposa “un greuge als valencians”. La diputada s'ha mostrat disconforme amb el fet que es compare, en el text de la iniciativa, la Copa Amèrica amb esdeveniments com l’Expo de Sevilla o els Jocs Olímpics de Barcelona −als quals sí es va condonar el deute− perquè ho considera “atrevit”. A més, ha indicat que aquest esdeveniment es tracta d'una "ruïna en diferit" del PP al País Valencià.Una “zapaterada més”Per últim, el parlamentari del PP Rubén Ibáñez ha retret a Mata que la proposició plantejada és “una zapaterada més” perquè durant el mandat de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, a qui ha considerat l’“artífex de tot açò”, es “va enfonsar l'esperança i el futur de la Comunitat”. A més, ha indicat que l'any 2013 es van plantejar des del Govern central quatre alternatives per al Consorci, entre elles la condonació, “i a dia de hui ningú ha respost”, ha criticat Ibáñez.Respecte a aquesta qüestió, Mata ha respost que li preguntarà a l'alcalde Joan Ribó i que, en cas que siga veritat, “se'ls haurà perdut el telegrama o falseja vostè la veritat”, ha precisat el socialista, qui ha assegurat que l’ICO “no vol beneficiar els valencians”.