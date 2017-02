L’incendi en l'empresa de Paterna obliga a evacuar 3.000 treballadors

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 16:15h

L'incendi declarat aquest dimecres en una empresa química del polígon de la Fuente del Jarro de Paterna (l’Horta Nord) ha afectat directament altres cinc mercantils més i ha obligat a evacuar més de 3.000 treballadors de fins a 150 marques de la zona, segons ha informat a Europa Press el gerent de l'Associació d'empreses del Polígon Industrial Fuente del Jarro (Asivalco), Joaquín Ballester.Entre les empreses afectades, algunes són d'una grandària considerable, una d'elles també treballa amb productes químics i una altra es dedica a càrnics. Segons Ballester, des de les 10.00 hores, treballadors d'unes 150 empreses han hagut de ser evacuats en la zona de la segona fase del polígon i altres 50 han rebut avís per part de les forces de seguretat perquè abandonaren les naus o tancaren portes i finestres per a evitar el fum.En la primera fase del polígon de Fuente del Jarro han hagut de parar la producció algunes empreses més. En total, en aquesta àrea de Paterna hi ha actives 450 mercantils i entre 8.500 i 9.000 treballadors.El fum però, ha obligat també a suspendre l’activitat escolar com a conseqüència de l'incendi, que està provocant un gran núvol de fum negre, i per tant, s'han suspès les classes en els col·legis pròxims a l'empresa Induker, segons ha informat l'Ajuntament.