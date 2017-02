Anirà a la presó l’exconsellera Milagrosa Martínez per Gürtel?

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 16:30h

Divendres se sabrà si és condenmada junt a una altra exconsellera, Angélica Such i als capitots de Gürtel pels contractes de Fitur



RedactaVeu / EP / València.



Milagrosa Martínez i Angélica Such, dos exconselleres de Turisme del Govern valencià de l'època de Francisco Camps, exalts càrrecs de l'Administració i els presumptes capitosts de la trama Gürtel, sabran aquest divendres si són condemnats per falsejar contractes de la fira de turisme Fitur.



Es tracta de la peça 3 del cas Gürtel, relativa a suposades irregularitats en contractacions de la fira Fitur entre els anys 2005 i 2009, que va asseure en el banc dels acusats al març de 2015 --la vista es va perllongar un any-- un total de 13 persones.



Aquests 13 acusats hauran d'acudir el divendres al TSJ valencià a partir de les 9 hores per a conèixer la decisió del tribunal que els ha jutjat per delictes de prevaricació administrativa, suborn, malversació de cabals públics, frau a l'Administració, falsedat en document oficial, tràfic d'influències, ús d'informació privilegiada i infidelitat en la custòdia de documents.



Els acusats són: Milagrosa Martínez --qui s'enfronta a 11 anys de presó i 34 d'inhabilitació--; Angélica Such --la Fiscalia li demana nou anys d'inhabilitació--; el excap de Gabinet de la primera d'elles, Rafael Betoret --se sol·liciten 11 anys de presó i 28 d'inhabilitació--; Isaac Vidal, excap de l'àrea de Mercats i Comunicació de l'AVT, per a qui demanen 11 anys de presó i 26 d'inhabilitació; i Jorge Guarro, cap del servei de Promoció de l'agència, que s'enfronta a set anys de presó i 23 d'inhabilitació.



Així mateix, es van asseure a la banqueta Ana Grau, coordinadora de fires en l'AVT, que s'enfronta a set anys de presó i 19 d'inhabilitació; Juan Bover, cap de servei d'Infraestructures Turístiques de la Generalitat, per a qui demanen set anys d'inhabilitació; els presumptes capitosts de la trama Álvaro Pérez --10 anys de presó i 23 d'inhabilitació--, Pablo Crespo --11 anys i mig de presó i 23 d'inhabilitació--, Francisco Correa --10 anys de presó i 23 d'inhabilitació--, i Cándido Herrero --sis anys i mig de presó i 10 d'inhabilitació--; Isabel Jordán, exadministradora de diverses empreses de la suposada trama, per a qui la fiscal demana sis anys i tres mesos de presó, i 10 d'inhabilitació; i Mónica Magariños, exempleada de les mateixes entitats, per a qui demanen quatre anys i nou mesos de presó, i 10 anys d'inhabilitació.





Banqueta dels acusats del judici de Fitur.