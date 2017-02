L’Ajuntament de València desfà una altra ‘malifeta’ del PP: Les campanes tornen a sonar

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 17:45h



EP / València.



L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha aconseguit un acord entre les parts enfrontades per l'excés de volum en les campanes de l'església de Sant Nicolau, pel qual la Regidoria i el rector han acordat reduir el toc, de manera que els veïns de l'entorn no es vegen afectats per les molèsties que els van portar a acudir al síndic de Greuges i al mateix consistori.



Segons ha pogut saber Europa Press, a partir d'ara no es durà a terme el volteig de campanes generalitzat al llarg del dia, sinó que tocaran amb normalitat amb un sol toc durant la jornada, i solament es voltejaran a les 12.00 hores del migdia i durant els dies especials de les festivitats del calendari litúrgic.



El treball de mediació dut a terme per la Regidoria de Medi Ambient s'ha concretat al llarg d'aquests últims dies, tant amb la part denunciada com amb la denunciant. D'acord amb la regidora Pilar Soriano, "quan sorgeixen problemes entre veïns de la ciutat, com ha sigut aquest cas, hem d'actuar sempre amb cautela i prudència, i sobretot apel·lant al diàleg per a intentar solucionar-los".



En paraules de l'edil, "des de l'equip de govern volem que sonen les campanes i que hi haja una bona convivència entre els veïns". La regidora ha confirmat a Europa Press que des del seu departament estan treballant "des de fa pràcticament huit mesos en l'ordenança que regula la contaminació acústica, ja que l'actual text va ser redactat pel Partit Popular en 2008 i ha generat moltíssims problemes entre els veïns, donada la seua absoluta ineficàcia".



"Estem acostumats a desfer les malifetes que ens va deixar el PP en nombrosos àmbits, i aquest n’és un de més", ha assenyalat, per a afegir que el nou redactat de l'ordenança municipal relativa a la contaminació acústica es donarà a conèixer quan estiga "completament revisada" pels tècnics de l'Ajuntament. En paral·lel, s'està recopilant tota la informació sobre totes les fonts de contaminació acústica que existeixen en la ciutat per a poder abordar cada problemàtica i trobar una possible solució.



L'Ajuntament ja ha adaptat el volum del seu propi carilló, que fa sonar únicament en horari diürn, i restringint l'ús de l'amplificador.