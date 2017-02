Alcoi acull l’Assemblea d’alcaldes i regidors del BLOC on es triarà la nova mesa

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 18:00h

L’òrgan de càrrecs públics municipals del BLOC tindrà la seua constitució a l’Àgora de la ciutat d’Alcoi (l’Alcoià) aquest dissabte 11 de febrer, on es reuniran alcaldes i regidors de tot el País Valencià. D’aquesta manera, segons han informat a través d’un comunicat, la força majoritària de Compromís, el BLOC, constituirà l’Assemblea de Regidories i Alcaldies Nacionalistes del País Valencià.Aquest òrgan de la formació valencianista pretén coordinar l’acció política municipal dels càrrecs públics, així com també emetre declaracions sobre assumptes que afecten el municipalisme. L’augment d’alcaldies i regidories en les passades eleccions i formar part del govern de la Generalitat obri una nova etapa per al BLOC. A banda del grup parlamentari de 19 diputats a les Corts, també els regidors ara disposen de representació a les tres Diputacions.Per al portaveu de Compromís a Alcoi, Màrius Ivorra, “és una bona notícia que Alcoi siga seu de l’Assemblea de Regidories i Alcaldies Nacionalistes. Això significa que Alcoi i la comarca tenen pes i importància dins del BLOC i Compromís. És un esdeveniment que ens dóna més força per continuar treballant pels interessos i el futur de la ciutat”.Ivorra ha assegurat que “el municipalisme és el nostre principal motor per millorar la vida de les persones. La reciprocitat entre les institucions, els càrrecs públics i la ciutadania és fonamental per solucionar els problemes de la gent i aconseguir millorar la realitat. A més a més, la coordinació política és imprescindible per exportar projectes positius a diferents municipis del País Valencià”.D’aquesta forma, dissabte es triarà la nova mesa de l’Assemblea de Regidories i Alcaldies Nacionalistes. També es presentarà l’eina per a Municipalisme del BLOC i es signarà la Declaració d’Alcoi. A més a més, els representants públics tindran veu per intercanviar opinions i, finalment, serà el torn de les propostes de resolució municipalistes.