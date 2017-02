Intersindical demana més dies per inscriure’s en la borsa de sanitat que es va col·lapsar

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 18:30h

Hospital de la Ribera (Alzira).



RedactaVeu / València.



Dimarts s’obria la borsa de treball temporal de Sanitat que per primera vegada s’havia de fer la inscripció únicament via telemàtica. Fou tan alt el trànsit web, que va caure tota la web de la Conselleria de Sanitat que va provocar el corresponent moment de caos i tensió dels usuaris que tractaven de contactar amb la conselleria davant la impossibilitat de poder inscriure’s en la borsa.



El mateix dia, diversos sindicats demanaren que s’ampliara l’equip tècnic per donar resposta a la demanda. Aquest dimecres ha estat Intersindical Salut qui a través d’un comunicat demana una ampliació dels punts d'assistència, l'ampliació de terminis, així com el registre presencial en els casos previstos per la llei de procediment administratiu.



Segons el sindicat, la tramitació telemàtica i el col·lapse del sistema està provocant molts problemes entre els usuaris que desitgen inscriure's o actualitzar la seua puntuació en la borsa d'ocupació temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.



Davant els fets descrits, des d'aquest sindicat s'ha requerit a la Conselleria per a l'ampliació de punts d'assistència, dels terminis, i l'habilitació de registres presencials per a la realització dels tràmits. En aquest sentit, s'ha recordat que no tots els interessats a què es dirigeix el procediment de la borsa, no han de tenir necessàriament coneixements ni mitjans per a realitzar els tràmits de forma telemàtica, en clara referència al que estableix la llei de procediment administratiu sobre aquest tema.



Intersindical Salut també posa l'accent en la introducció sobtada i exclusiva de la tramitació telemàtica en el procediment de borsa, fet que ha enganxat desprevinguts a molts usuaris que desconeixien l'entrada en vigor de la nova llei de procediment administratiu, i que han hagut d'afegir les gestions per a procurar-se un certificat digital del que mancaven fins ara.