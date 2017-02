Un portaveu de Ciudadanos abandona el partit perquè s’ha convertit en 'marca blanca del PP'

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 18:45h

Ciudadanos demana al portaveu d'aquesta formació en la Diputació de València que retorne les actes de diputat i regidor, però ell sol·licita continuar en el grup de no adscrits

José Enrique Aguar.

Foto: EP. URL curta



Etiquetes

Ciudadanos



EP / València.



El portaveu de Ciudadanos en la Diputació de València, José Enrique Aguar, ha sol·licitat la baixa del partit en considerar que la formació "ha traït els principis de progrés, centralitat i liberalitat que van inspirar la seua creació i expansió, retrocedint a posicions de dretes que l'han convertit en una marca blanca del PP".



Així ho expressa Aguar en la carta que aquest dimecres ha remès a la institució provincial, en la qual sol·licita que s'inicie el procediment per a la seua incorporació al grup de no adscrits de la corporació. Per la seua banda, des de Ciudadanos li han demanat que complisca el compromís ètic signat en el moment en què va accedir al càrrec i, en conseqüència, retorne de forma immediata les actes de diputat i de regidor, en la localitat de Benetússer, obtingudes sota les sigles de Ciudadanos.



En la seua carta, Aguar relata que des de la seua afiliació a Ciudadanos s'ha "bolcat en totes les seues activitats" en creure "fermament en els postulats que defensava segons la seua constitució original" però "amb el pas del temps, Ciudadanos ha anat perdent l'esperit de moviment cívic polític amb el qual va nàixer i va il·lusionar molta gent".



En el cas del País Valencià, assegura que l'actual direcció d'aquesta formació, "controlada fonamentalment per exmilitants del PP, va col·locar en l'organigrama del partit a altres exmembres del PP en detriment de nous actius que creien en els principis bàsics que inspirava Ciudadanos".



Una direcció regional "dictatorial"



Ha ressaltat que "els que segueixen regint el partit al País Valencià no els ha triat cap valencià, sinó que han sigut designats des de la cúpula nacional" i "la seua manera de portar el partit és dictatorial, de dalt a baix, de manera similar a com funcionen altres partits que tant hem criticat".



"Disconforme amb aquesta situació de falta de transparència, democràcia i participació, he intentat canviar-la des de dins. L'última esperança que tenia s'ha esvaït també: ha sigut en el IV Congrés celebrat aquest cap de setmana a Madrid, on esperava que el partit recobrara l'esperit ciutadà original", afirma en la carta.



"La base no pinta res"



No obstant açò, davant aquesta "última oportunitat" per a "recuperar en un projecte en el qual tantes esperances van ser dipositades", s'ha eixit "menys -o res- socialdemòcrates, menys transparents, menys democràtics i amb una estructura en la qual la base no pinta res i tot dependrà del que diga la direcció nacional del partit". "Entre els nous valors de Ciudadanos no es permeten veus que pensen de forma mínimament diferent", lamenta.



Per açò, i a la vista que el partit "ha traït la doctrina i els valors" que el van fer afiliar-se, ha optat per donar-se de baixa per "coherència" amb si mateix, amb les seues idees i les de la formació política original, incideix en el text Aguar, que assegura que el seu objectiu serà "seguir treballant pels valors en els quals creia el partit" i que Ciutadans "ha deixat de defensar, incomplint el mandat que els valencians li van confiar".