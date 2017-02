Jorge Bellver (PP) sorprès que isquen dones a debatre el ‘tema incòmode’ de la llengua

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 19:30h

Les afirmacions de tarannà masclista del diputat del PP durant el ple de les Corts encenen les xarxes



RedactaVeu / València.



El diputat del PP, Jorge Bellver, ha estat l’encarregat de defensar, durant el ple del Consell d’aquest dimecres, la PNL amb què el partit liderat per Isabel Bonig pretenia per enèsima vegada debatre sobre la unitat de la llengua. Com hem informat aquest matí, els grups l’han rebutjada amb diversos arguments, entre els més cridaners el del diputat de Compromís, Josep Nadal, qui reiterava “torna-li la trompo al xic” en referència a les nombroses vegades que el PP trau el tema del valencià i el català a la palestra política. Fins i tot C’s, un partit declaradament anticatalanista, i sense cap estima per la llengua (només cal recordar les famoses afirmacions de qui fou la portaveu, Carolina Punset sobre “l’aldeano” en referència al valencià) també ha rebutjat la PNL.



Tanmateix, més enllà d’acotar el cap i estar per feines que preocupen la gent, com han dit els diputats al PP, Bellver ha tingut paraules per tothom, fins i tot per suggerir cert masclisme en afirmar sorprès que “després de veure les intervencions que hi ha hagut ací hui i qui ha sigut qui ha intervingut, vull fer un reconeixement a les dones, a la valentia de les dones. Això és masclisme, discriminació positiva. Han sigut tres dones les qui han tingut la valentia d’eixir ací a defensar una posició que entenc que és molt incomoda”.



Les reaccions davant el comentari de tarannà masclista, en què Bellver fa notar la seua sorpresa en veure Mínguez (Podem), Eva Alcon (PSPV) i Mercedes Ventura (C’s) debatre sobre llengua, han tingut ressò en el mateix moment de la votació, on les dones a l’hemicicle preguntaven si serien capaces de votar. Posteriorment han estat les xarxes socials les que recollien diverses afirmacions on titllen Bellver directament de “masclisme”.

El diputat @JorgeBellver suggereix que hi ha hagut disciminació positiva perquè han estat dones qui portaven este punt. Machote! #PleCorts — César Jiménez (@sezaret) 8 de febrer de 2017



Este senyor és Jorge Bellver (PP) i diu a Les Corts q es sorpren q els grups saquen a intervindre a dones en un tema incòmode com la llengua pic.twitter.com/t5mJ9kxUm0 — Mireia Mollà (@MireiaMolla) 8 de febrer de 2017