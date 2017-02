21 localitats valencianes participen en el circuit Run Càncer 2017

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 09:30h

Les proves es van presentar dissabte passat amb motiu del Dia mundial contra la malaltia



RedactaVeu / València.



L'Associació Espanyola de la Lluita Contra el Càncer de València va aprofitar la celebració del Dia Mundial contra la malaltia, dissabte passat 4 de febrer, per a presentar el calendari d'esdeveniments solidaris que conformaran la tercera edició del Run Càncer. Aquest any participaran un total de 21 municipis valencians que es ‘vestiran' de rosa i participaran en el major circuit de carreres i marxes solidàries d'Europa que comença el pròxim 26 de març.



La lluita contra el càncer s'ha convertit en un propòsit col·lectiu que, de la mà de l'AECC València, mobilitza cada any més ciutats. La tercera edició del Circuit Run Càncer ha triplicat el nombre de municipis valencians participants, entre els quals es troba Almussafes. Les proves solidàries que es duran a terme en la localitat correspondran a la tercera cita del calendari esportiu establit per l'entitat. El consistori municipal convida tots els veïns a sumar-se de forma activa i saludable a aquest moviment mundial el pròxim 14 de maig.



Run Càncer passarà aquest 2017 per un total de 61 poblacions repartides per les comarques valencianes, com Almussafes, Xàtiva, Alfafar, Sagunt, Gandia, Silla, Torrent o Paterna en el seu objectiu de promoure els hàbits saludables i, a través d'ells, recaptar fons per mitjà de les inscripcions solidàries per a finançar projectes d'investigació contra aquesta malaltia.



El calendari contra el càncer estarà integrat per 21 proves competitives amb les carreres Run Càncer, que també comptaran amb les seues respectives marxes. Les proves tindran un recorregut establit entre quatre i huit quilòmetres i suposaran, a més, l'al·licient competitiu i solidari amb les inscripcions de 5 euros per persona.





El cartell del Circuit Run Càncer 2017. Fotografia: Ajuntament d'Almussafes.



D'altra banda, altres 40 municipis col·laboraran amb les seues respectives marxes solidàries, que tindran un preu d'inscripció de 3 euros. El calendari d'esdeveniments s'obrirà el 26 de març a Xest i conclourà el 17 de desembre a Picassent. Les inscripcions podran efectuar-se pròximament en la web oficial del circuit Run Càncer.



Segons l'alcalde d'Almussafes, Toni González, el municipi continuarà aportant el seu òbol en aquestes iniciatives, “en què fa anys que ens impliquem” per donar visibilitat a la malaltia i col·laborar en l'obtenció de fons per a la seua investigació. “Hem aconseguit la meta fixada per a enguany, que era la de mobilitzar més de 60 pobles del territori valencià tant físicament com econòmicament”, apunta. “Estem orgullosos que la localitat d'Almussafes haja sigut triada per a col·laborar en una causa tan especial”.



Així mateix, el 29 d'octubre els carrers de la ciutat de València s'ompliran d'esport i companyonia durant un esdeveniment solidari de gran magnitud, el ‘València Contra el Càncer', que oferirà distintes disciplines amb un format renovat i multidisciplinari.