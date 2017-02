Els estudiants de la Pobla de Farnals dissenyen un dron destinat al socorrisme marítim

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 00:00h

RedactaVeu / Pobla de Farnals



Nou estudiants voluntaris de l’IES Guillem d'Alcalà de la Pobla de Farnals participen en La Fira Aèria, un projecte d’innovació educativa l’objectiu del qual és que joves de 12 a 18 anys aprenguen a construir drons amb una finalitat social o mediambiental d’impacte positiu per al seu entorn i en el qual participaran estudiants de 65 instituts.



La proposta també busca fomentar vocacions tecnològiques i fer reflexionar els joves estudiants sobre la tecnologia en el seu conjunt, com una potent eina per millorar l'entorn humà i no únicament com un objecte de consum.



Els estudiants de la Pobla de Farnals, supervisats pel mestre del departament de Tecnologia, Antonio Domingo, estan dissenyant un dron que col·labore en accions de socorrisme marítim. El projecte contempla que l’aparell transporte salvavides en cas d'emergència a alta mar, així com altres utensilis útils com farmacioles, medicaments o un telèfon mòbil.



Els joves presentaran la proposta a mitjans de maig del 2017 a la Fira Aèria que tindrà lloc a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de València. En l'esdeveniment participaran 65 centres i més de 3.000 estudiants de tota la demarcació de València, que hauran de dissenyar i construir els estands des d’on mostraran a la resta de participants les bondats socials i artístiques dels seus artefactes voladors i realitzar un ponència per explicar com han gestionat el projecte. L'esdeveniment finalitzarà amb una exhibició de vol de tots els drons presentats en la fira.



La Fira Aèria està organitzada per la Universitat de València i l’empresa de divulgació El Caleidoscopio. La participació de l’IES Guillem Alcalà és resultat de la iniciativa i col·laboració de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Pobla de Farnals.