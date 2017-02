El bombers continuen treballant en l'incendi de Paterna que encara no està controlat

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 09:45h

El bombers continuen aquest dijous treballant en l'extinció de l'incendi que es va produir dimecres en l'empresa Indukern , al polígon de la Fuente del Jarro de Paterna (Horta Nord), i que va obligar a evacuar 3.000 treballadors , així com a suspendre les classes en els col·legis propers. Aquest matí setze bombers han rellevat els efectius que han passat la nit tractant d'extingir l'incendi que segons el departament d'emergències de la Generalitat Valenciana està “perimetrat, però no controlat”.Durant la nit, 15 bombers amb tres autobombes han estat treballant en l'extinció de l'incendi, que a hores d'ara ja han sigut rellevats per 16 efectius i altres tres autobombes. També ha anunciat el departament d'emergències que Iberdrola està treballant en la zona per restablir el corrent elèctric, així com la Policia Local de Paterna, que manté acordonada la zona des d'Illes Canàries, Villa Bilbao i Ciudad Cartagena.Els bombers van alçar el dimecres a la vesprada la recomanació de confinament de la població dels voltants i aquest dijous s'han reprès les classes en els col·legis.L' empresa Indukern , la companyia química on s'originà l'incendi, ha assegurat que "els tècnics han confirmat que el fum provocat per la combustió del líquid contingut en els tancs no ha superat els índexs de toxicitat".El 112 ha recomanat als veïns aspirar les restes de sutja que hagen pogut quedar en els seus habitatges en lloc d'agranar-los, o bé humitejar les zones abans d'agranar per a no tornar a provocar dispersió de sutja.