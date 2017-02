Dimiteix l’organitzador dels actes del 78è bombardeig de Xativa

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 11:00h

“Crec que aporte molt més retirant-me de l’organització dels actes del 78è aniversari del Bombardeig ”. Amb aquestes paraules s’ha expressat a La Veu el fins ara coordinador i màxim responsable de l’organització de la Cerimònia que tindrà lloc aquest diumenge, dia 12, a la plaça de l’Estació de Xàtiva en homenatge a les víctimes del Bombardeig de l’estació de ferrocarril, Vicent Gimeno, de Republicans de Xàtiva, en relació a la seua dimissió del càrrec.Gimeno, que des de l’any 2013 ha estat al front de l’organització dels actes que anualment se celebren a la capital de la Costera en homenatge als més de 150 morts i 200 ferits causats pel bombardeig de l’aviació italiana un 12 de febrer de 1939, ha explicat que el passat dimarts es va reunir amb l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, per a “demanar-li, per favor, que m’apartara de la responsabilitat” del càrrec de coordinació dels actes “perquè és molta la intensitat que li hem posat” i perquè “davant qualsevol ombra que la meua actitud puga comportar sobre el acte, preferisc retirar-me”.La dimissió de Vicent Gimeno es produeix després de la polèmica –i campanya a les xarxes- suscitada en contra de la participació de Baltasar Garzón en els actes del 78è Aniversari del Bombardeig (l’exmagistrat havia acceptat incialment la invitació, però “compromisos internacionals ineludibles” impossibilitaren la seua presència a Xàtiva) i davant l’anunci de la retirada del Consell de la Joventut de Xàtiva -que va criticar l’excessiva duració prevista de l’acte i també del nombre d’intervencions- a participar en la Cerimònia que tindrà lloc aquest diumenge, dia 12, a les 12 hores davant l’estació.Vicent Gimeno ha explicat a La Veu que ha optat per no fer cap comunicat de premsa anunciant la seua dimissió “amb la intenció de no alçar polseguera” i que li ha passat al Consistori tota la informació sobre el programa i participants en l’acte inicialment previst a fi de realitzar els canvis que es consideren oportuns.Pel que fa al Consell de la Joventut, ha indicat que s’ha intentat posar en contacte amb aquet però “lamentablement no he rebut cap resposta”. Finalment, Gimeno ha volgut subratllar que si hi haguera alguna mínima mostra de suport a la seua tasca “haguera continuat”, al temps que ha lamentat, “i em sap greu dir-ho, que considere que aquest poble –Xàtiva- no és conscient del fet i de la repercussió que els actes organitzats fins ara tenen a nivell del País Valencià i estatal”.Arran de la dimissió de Gimeno, l’Ajuntament de Xàtiva assumeix la coordinació dels actes inicialment previstos, el quals s’acurtaran en temps.