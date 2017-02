De Blasco Ibáñez a la primavera valenciana

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 00:00h

Els contes de Blasco es presenten al Lluís Vives de València



RedactaVeu / València.



La primera traducció al valencià dels Contes valencians de Vicente Blasco Ibáñez es presenta, el pròxim dia 16 de febrer, a les 19 hores, en un lloc emblemàtic per al blasquisme: l'Institut Lluís Vives de València.



L'acte començarà amb una ponència d'Ángel López, secretari de la Fundació Centre d’Estudis Blasco Ibáñez (titular del llegat de l'escriptor), que tractarà sobre el Blasco estudiant i els seus inicis com a revolucionari. El seguirà Vicent Baydal, destacat historiador i divulgador valencianista, per a parlar sobre la importància de Blasco Ibáñez en la forja de la identitat valenciana.



A la presentació assistirà el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, que parlarà de com el blasquisme condicionà, tant quan era viu Blasco com després de mort, el desenvolupament del valencianisme cultural i literari.



València immaterial, l'empresa de gestió cultural que edita les traduccions al valencià dels contes de Blasco, ha elegit l'institut i la data per allò que representa. Per una banda, va ser el centre on l'autor de La barraca va estudiar i iniciar-se com a agitador de masses. Per l'altra, és el kilòmetre zero de la primavera valenciana, que eixe dia compleix cinc anys, on va prendre l'espurna de la València combativa i alegre que, després de dècades soterrada, pren el testimoni del blasquisme.