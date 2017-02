Nou experts proven el funcionament de huit rutes cicloturístiques a la Vall d’Albaida

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 00:00h

Ciclistes viatjats per tot el món, i encapçalats per Jose Manuel Almerich, recorren aquesta setmana les huit rutes cicloturístiques per la Vall d’Albaida que es van presentar a mitjans de desembre. La intenció és provar-les sobre el terreny per a “detectar tot allò que pot posar en valor les rutes com també els aspectes que caldria millorar”, segons fonts de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida (Mancoval). Entre els cicloturistes en trobem de més amants de l’esport i del passeig, la qual cosa permet provar les rutes des de diferents punts de vista.Dimecres van completar la tercera etapa i van fer nit a Aielo de Malferit després d’haver visitat el Convent dels Caputxins de l’Olleria, el Surar de Pinet i el Buixcarró.Almerich explica que allò que més positivament ha sorprès els visitants ha estat el patrimoni monumental de la comarca o museus com el de Nino Bravo; la soledat de paisatges com l’Ombria o la Serra Grossa; i l’amabilitat dels seus habitants, així com el seu coneixement del terreny que els permet indicar als viatgers les rutes a seguir o els llocs d’interès.Els aspectes de les rutes més conegudes, com ara Bocairent o la gastronomia, han acomplit les expectatives creades. En la part a millorar figuren els allotjaments: “Calen més places i major flexibilitat”. Com apunta Almerich, al final es tracta de crear una dinàmica perquè l’hosteleria s’adapte a les necessitats dels viatgers: “L’objectiu és que passen, almenys, quatre dies en la Vall d’Albaida, que facen l’excursió i es queden i que vinguen, facen una ruta i se’n vagen”.El president de la Mancomunitat, Vicent Gomar, aposta pel fet que els sectors públic i privat “hem de col·laborar per a oferir una experiència interior única als viatgers i fer realitat un projecte atractiu, ambiciós i sostenible”.El projecte tècnic de cicloturisme comarcal va nàixer arran de les reunions celebrades amb motiu del pla de competivitat turístic. La Vall d’Albaida té l’atractiu de ser encara un destí poc conegut, comptar amb un 31% de territori protegit i els avantatges de la climatologia i les bones comunicacions, així com el fet de comptar amb un 31% del total del territori protegit. La proposta articula tots els pobles de la comarca en huit rutes: una principal de 253 quilòmetres i entre 4 i 6 dies, i huit temàtiques: el barranc del Joncar, el camí de les Aigües, el camí dels Corporals, els surars de Pinet, el camí de Jaume I, l’ombria del Benicadell i la Covalta. Una xarxa total de 426 quilòmetres que té en compte les preferències dels cicloturistes que, segons els estudis, prefereixen etapes d’entre 45 i 65 quilòmetres.