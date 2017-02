Sánchez li posa una 'e' a Calp

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 13:15h

Llengua i drets lingüístics

Tal com ha publicat Marina Plaza , l'Ajuntament de Calp ha col·locat uns cartells turístics per a senyalitzar els accessos al municipi, en els quals ha utilitzat la denominació “Calpe”, encara que en més menut a la part superior ha utilitzat “Calp”, el topònim oficial des de 2008, des que l'ajuntament calpí va sol·licitar aquesta única denominació que va substituir el doble topònim quan la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques així ho va corroborar en 2009 Els cartells, situats en els accessos nord i sud des de la N-332, empren la versió en castellà que ja no és oficial, perquè segons expliquen els companys de Marina Plaza “ l’actual govern local sempre ha sigut reticent a renunciar al terme Calp. Especialment pel que fa a la matèria turística. Creu que la denominació Calp és poc coneguda i que pot portar a confusió”.Aquest no és un cas aïllat en el govern calpí, ja que César Sánchez, el seu alcalde, no és la primera vegada que realitza accions en contra del valencià. Un bon exemple és la minsa documentació que l'ajuntament fa en aquesta llengua, cas que va denunciar Ximo Perles, regidor de Compromís en aquest municipi, que destacava que les actes dels plens, tot i que les seues declaracions s'havien fet en valencià, sols apareixen publicades en castellà Però també el grup socialista calpí va denunciar que el govern municipal havia acabat amb el valencià en la nova cartelleria i senyalització que es va instal·lar aquest estiu.En ambdós casos, tant la coalició com els socialistes argumentaven l'incompliment de la Llei d'Ús i Ensenyament que el consistori està fent amb aquestes decisions.