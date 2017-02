Cap a una nova Llei de Turisme ‘consensuada’ per tots els grups

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 00:00h

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que el Govern valencià aprovarà la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat en el mes de març i la traslladarà a les Corts perquè els grups “participen” amb l'objectiu que siga “consensuada”.“El turisme és una de les locomotores del nostre creixement, és un sector estratègic, i hem d'aprofitar l'escenari positiu d'ara per a donar-li impuls i introduir les reformes necessàries”, ha destacat el cap de l’Executiu del País Valencià en la sessió de control de la Cambra valenciana, després de ser preguntat pel síndic de Ciutadans (Cs), Alexis Marí, qui ha plantejat si el Consell “¿ha donat suficient importància, no solament a potenciar el turisme a la Comunitat, sinó a aconseguir que siga un turisme de qualitat o està de vacances?”.El responsable de l'Executiu valencià ha indicat que la “qualitat, la gestió i el diàleg” són instruments “fonamentals per a ‘resetejar’ el sector”, que suposa el 13,2 per cent del PIB i genera un 14,4% d'ocupació, ha explicat. “És cert que la despesa mitjana del turista estranger és menor a la nostra autonomia”, ha precisat Puig, qui ha matisat que “enguany, on més ha crescut la despesa d'aquest turista és a la Comunitat”, per la qual cosa ha crescut més del triple que a Catalunya i més del doble que a Andalusia.Així mateix, el cap del Consell ha incidit en la necessitat de fomentar un model de “cogestió” entre les diferents institucions, però sobretot entre el sector públic i privat. “La nova Llei de Turisme s'aprovarà en el mes de març i l'enviarem al parlament perquè vostès participen; tant de bo siga consensuada”, ha manifestat Puig, qui també ha apostat per “fugir del model de baixa rendibilitat a través de la productivitat i aconseguir un sector més estable en l'ocupació, amb millors salaris”.Des del grup Cs, que ha considerat “lloables” les intencions del Consell en matèria de Turisme, el diputat Antonio Woodward ha assegurat que els “preocupa la lentitud amb què duen a terme les propostes”, com un pla per a pimes turístiques. Sobre això, la vicepresidenta Mónica Oltra ha respost que aquest programa “s'està executant”, al mateix temps que el govern autonòmic treballa a obrir el mercat de destinacions accessibles.La parlamentària de Cs Rosa García, per la seua banda, ha plantejat què contingut i utilitat s'ha donat a recursos com la Ciutat de la Llum o Ciutat de les Arts i les Ciències. Oltra ha contestat que aquestes infraestructures formen part de “la ruïna en diferit” d'anteriors governs del PP, “contenidors buits amb sobrecostos i deutes als quals ara donem contingut”, com l'Àgora, que acollirà un nou Caixa Fòrum.