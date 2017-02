Tots els empresaris implicats admeten que van finançar de forma il·legal el PP valencià

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 14:15h

Les exconselleres de Turisme en el Govern de Francisco Camps, Milagrosa Martínez i Angélica Such sabran divendres si són condemnades per Fitur.



Els fiscals Anticorrupció han aconseguit un acord de conformitat amb els nou empresaris implicats en el judici pel finançament il·legal del PP de València, que començarà el 13 de març i que durà a la banqueta la cúpula nomenada por Francisco Camps, segons ha informat la cadena Ser Els empresaris admeten que van finançar de forma il·legal el PP en les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i en les generals de 2008 a València a canvi d'atenuar les seues penes, d’acord amb la informació publicada per l’esmentada cadena radiofònica i signada pel periodista Miguel Ángel Campos.L’acord es produeix en condicions similars a les ja signades per altres tres empresaris penedits -Enrique Ortiz, Alejandro Pons i José Francisco Bevià- en el mateix processament. Els empresaris acudiran aquest divendres a la seu de la Fiscalia Anticorrupció a Madrid per a rubricar l'acord.També a Madrid, la Secció Segona de la Sala penal de l'Audiència Nacional, tribunal encarregat de jutjar els 37 acusats per la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005), ha citat a declarar dilluns que ve 13 de febrer el representant legal del PP, l'exministra de Sanitat i exdona de l’exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, Ana Mato, i la dona de l’exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, Gema Matamoros, com a partícips a títol lucratiu.Aquesta decisió ha sigut adoptada pel tribunal presidit per Ángel Hurtado "per majoria, que no per unanimitat", segons ha dit, perquè considera que la seua compareixença és oportuna en el moment de declaració "de subjectes passius".D’altra banda, Milagrosa Martínez i Angélica Such, dues exconselleres de Turisme del Govern valencià de l'època de Francisco Camps, exalts càrrecs de l'Administració i els presumptes capitosts de la trama Gürtel sabran aquest divendres, dia 10 de febrer, si són condemnats per falsejar contractes de la fira de turisme Fitur. Es tracta de la peça 3 del cas Gürtel, relativa a suposades irregularitats en contractacions de la fira Fitur entre els anys 2005 i 2009, que va dur al banc dels acusats al març de 2015 -la vista es va perllongar un any- un total de 13 persones.Aquests 13 acusats hauran d'acudir el divendres al TSJ del País Valencià a partir de les 9 hores per a conèixer la decisió del tribunal que els ha jutjat per delictes de prevaricació administrativa, suborn, malversació de cabals públics, frau a l'Administració, falsedat en document oficial, tràfic d'influències, ús d'informació privilegiada i infidelitat en la custòdia de documents.Els acusats són: Milagrosa Martínez -qui s'enfronta a 11 anys de presó i 34 d'inhabilitació-; Angélica Such -la Fiscalia li demana nou anys d'inhabilitació-; l’excap de Gabinet de la primera d'elles, Rafael Betoret -se sol·liciten 11 anys de presó i 28 d'inhabilitació-; Isaac Vidal, excap de l'àrea de Mercats i Comunicació de l'AVT, per a qui demanen 11 anys de presó i 26 d'inhabilitació; i Jorge Guarro, cap del servei de Promoció de l'agència, que s'enfronta a 7 anys de presó i 23 d'inhabilitació. Així mateix, es van asseure en la banqueta Ana Grau, coordinadora de fires en l'AVT, que s'enfronta a set anys de presó i 19 d'inhabilitació; Juan Bover, cap de servei d'Infraestructures Turístiques de la Generalitat, per a qui demanen set anys d'inhabilitació; els presumptes capitosts de la trama Álvaro Pérez -10 anys de presó i 23 d'inhabilitació-, Pablo Crespo -11 anys i mig de presó i 23 d'inhabilitació-, Francisco Correa -10 anys de presó i 23 de inhabilitació, i Cándido Herrero -sis anys i mig de presó i 10 d'inhabilitació-; Isabel Jordán, exadministradora de diverses empreses de la suposada trama, per a qui la fiscal demana sis anys i tres mesos de presó, i 10 d'inhabilitació; i Mónica Magariños, exempleada de les mateixes entitats, per a qui demanen quatre anys i nou mesos de presó, i 10 anys d'inhabilitació.