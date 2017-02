El president de la Diputació espera que imposen a Carles Recio una sanció ‘exemplaritzant’

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 14:30h

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha indicat aquest dijous que confia que l'expedient informatiu que aquesta institució ha obert al cap de la seua Unitat d'Actuació Bibliogràfica, l'escriptor Carles Recio, per a saber si ha estat deu anys cobrant el seu sou sense anar a treballar i conèixer qui controlava la seua actuació , porte a un expedient sancionador que impose a aquest funcionari una sanció que siga "exemplaritzant".Rodríguez ha assenyalat que espera que siga així perquè situacions com aquesta no es produïsquen i per a no perjudicar a la imatge dels funcionaris de la corporació provincial. Ha considerat, en una entrevista a Europa Press, que haver estat presumptament deu anys cobrant i sense complir amb el treball assignat és, tant "un cas d'una cara dura extrema" com "un cas tristíssim que acaba fent ombra al treball que fan un munt de funcionaris".Jorge Rodríguez, que ha recordat que la Diputació de València compta amb 1.300 funcionaris, ha agregat que situacions com la que suposadament ha protagonitzat Recio "evidencien que el que enteníem que eren controls suficients" del personal, "fitxant en entrar i en eixir del seu lloc de treball i donant per fet que el temps transcorregut entre aquestes accions s'ha estat treballant", s'ha posat "en dubte".El responsable provincial ha explicat que després de tenir coneixement de la possibilitat que el cap de la Unitat d'Actuació Bibliogràfica haguera passat deu anys sense complir amb la seua labor, la Diputació, "de manera immediata", va convocar "els caps de servei per a exigir-los que a partir d'ara facen un informe de compliment de funcions dels treballadors i treballadores" de la institució, de manera que "hi haja algú que certifique" que duen a terme el seu treball."El departament de personal de la Diputació el que té són els fitxatges, a quina hora entren i ixen els funcionaris per a saber si han complit la seua jornada, però cal preguntar també el que ha fet mentre aquesta durava, si ha estat jugant al solitari o treballant. Açò ho sap l'immediat superior", ha manifestat el president.Així, ha reiterat que per aquesta raó s'ha demanat "que l'immediat superior" de cada servei "certifique que durant aquest temps s'ha estat treballant i complint amb les funcions que es tenen assignades".Rodríguez ha considerat necessari augmentar el control per a tenir garantit que cada empleat de la Diputació de València compleix amb la seua obligació "ens juguem la credibilitat de tota la funció pública i de tot el sistema".En aquest sentit, el titular d'aquesta institució ha subratllat el seu "interès" perquè les mesures que s'aporten a partir de l'expedient informatiu obert a Carles Recio siguen "exemplarizants" perquè "la ciutadania no pot quedar-se amb la percepció que paga uns sous i no es treballa" ja que "açò no és cert" i així "s'acaba tacant el conjunt de la funció pública, que a Espanya encara que moltes vegades siga motiu de crítica, és exemplar en el seu treball".Preguntat per l'estat en el qual es troba l'expedient obert a Recio, el president de la institució provincial ha recordat que després de tenir coneixement del seu cas "el mateix dia es va obrir un expedient informatiu". Ha agregat que "tot apunta" al fet que aquest obligue a "obrir un expedient sancionador", tant al citat treballador com "a la seua immediata superior, que és qui havia d'haver fet el control i informat" de la situació."Si no és així, la sensació que es té és que no es fa cap control. L'única cosa que queda és dotar-nos de majors mecanismes de control", ha reiterat el responsable provincial. Després d'açò, ha manifestat que no es descarta la possibilitat que si es confirma que Recio va estar deu anys sense complir amb el seu treball i se’l sanciona, puga perdre el seu lloc."Estem parlant de sancions que poden ser tipificades des de molt greus fins a greus i les molt greus porten aparellada, des de la separació definitiva de la funció pública fins a la suspensió d'ocupació i sou durant sis anys", ha exposat Rodríguez, que ha ressaltat que "estem parlant de qüestions que no són menors".Rodríguez espera que se imponga a Recio una sanción "ejemplarizante" y anuncia mayores controles al personal.