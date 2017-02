Rocafort amplia l'ocupabilitat dels seus veïns a través de la formació

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 15:15h

L' Ajuntament de Rocafort (Horta Nord) ha volgut implementar accions de millora de l'ocupabilitat dels seus veïns amb la posada en marxa d'un curs oficial de monitor de temps lliure, en què encara disposen de places lliures, que començarà a mitjan febrer.Amb aquesta iniciativa, el consistori rocafortà ha volgut obrir possibilitats formatives per als interessats, perquè així amb aquest curs tinguen una aplicació directa en quant a primeres experiències laborals, i així poder donar unes condicions d'accés molt favorables als participants. Un bon exemple és la realització de les corresponents pràctiques, que l'ajuntament facilitarà a través de les activitats municipals, com és el cas de l'Escola d'Estiu.

També cal destacar el preu per al públic d'aquest curs, perquè amb la finalitat que ningú quede exclòs de la formació, les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació veuran reduït a la meitat el preu total que quedarà en 50 euros per la matrícula.Per tal de poder participar d'aquesta formació cal acudir a l'Ajuntament de Rocafort, omplir la fitxa d'inscripció i ingressar el 50% del preu de matrícula que corresponga en cada cas. Durant el primer mes del curs es pagarà la resta de la matrícula.