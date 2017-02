El València Bàsquet demostra ser el millor i s’enfrontarà al Khimki en quarts (73-99)

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 15:15h

L’equip valencià acaba el Top 16 amb ple de victòries després de guanyar l’Alba de Berlín, i en quarts toca el difícil conjunt rus

Kravtsov agafa un rebot baix la cistella de l'Alba.

Foto: València Bàsquet URL curta



Etiquetes

Eurocup, València Bàsquet



Javier Cid / València.



El València Bàsquet es va imposar amb solvència a l’Alba de Berlín en el partit que tancava el Top 16 de l’Eurocup i es classifica com a primer de grup amb sis triomfs en sis partits, un expedient immaculat que cap altre equip ha aconseguit en aquest Top 16. Així, el València està a quarts de final, on s’enfrontarà al Khimki rus, un conjunt a priori amb potencial a base de talonari però que està jugant poc com a equip en aquesta competició europea.



L’equip dirigit per Pedro Martínez només es jugava tindre el factor camp a favor en els hipotètics encreuaments de semifinals i final, mentre que l’Alba de Berlín no es jugava res perquè ja estava eliminat. No obstant això, l’equip alemany va jugar amb precisió i entrega els primers quinze minuts, però l’inici fulgurant en el tercer període de València Bàsquet va acabar amb la resistència local.



El partit va començar amb un Alba de Berlín incisiu i amb bon encert, però l’entrada de Kravtsov va donar ales al conjunt valencià amb 12 punts en cinc minuts. El pivot ucraïnès va permetre que València tinguera els primers avantatges i començara a sentir-se còmode jugant a la canxa berlinesa (21-23, m.10).



El segon quart va començar amb dos equips competint i va acabar amb el partit quasi decidit. L’Alba de Berlín, amb Kikanovic anotant i fent la guerra pel seu compte, només va aguantar cinc minuts més el ritme d’un València Bàsquet que amb dos triples consecutius de Joan Sastre i la magnífica direcció d’un Van Rossom que va aconseguir 18 punts, es va desenganxar en el marcador al descans (47-37, m.20).



La represa va ser la confirmació de l’avantatge amb un espectacular parcial de 0-14 d’inici que va trencar completament el partit i va fer la segona part un poc tediosa (37-61, m.25). Amb la victòria assegurada, el València Bàsquet va afluixar el seu nivell i Pedro Martínez va començar a fer rotacions i proves, com ara posar dos bases com Vives i Van Rossom i dos pivots com Kravtsov i Oriola alhora. El Khimki va maquillar un poc el resultat del tercer període, però el triomf ja estava assegurat amb 22 punts d’avantatge i deu minuts per jugar (47-69, m.30).



El quart definitiu va ser un constant intercanvi de cistelles entre dos equips amb la mà solta i despreocupada pel partit resolt i que van servir per engreixar la targeta anotadora de jugadors com Carl English i Kikanovc de part local i de Van Rossom, Kratvsov i Sato per part visitant.



Victòria confirmada acaronant els cent punts i amb molt bona imatge per a seguir amb bon peu en l’Eurocup, on el València porta 12 victòries consecutives, la seua segona millor marca europea igualada amb la de l’any passat.





Kravtsov va mostrar superioritat en la pintura durant el partit. Fotografia: València Bàsquet.



Khimki, un rival complicat

El València Bàsquet tenia ja assegurada la primera plaça del grup H i havia d’emparellar-se amb el segon del grup F, una plaça que va quedar decidida en l'última jornada d'aquesta segona fase.



Amb el seu triomf a la pista de l'equip rus per 74-96, el Bayern de Munic, que va necessitar d'una pròrroga per endur-se el xoc, es va assegurar el liderat del seu grup i va relegar el Khimki a aquesta segona plaça.



En tenir a favor el factor pista el València, jugarà com a local el primer encontre, que serà el proper dimarts 28 de febrer i jugarà a Rússia el segon, que està programat per al divendres 3 de març. En cas que siga necessari un tercer partit, el duel es disputaria novament en la Fonteta el dimecres 8 de març.



Fitxa tècnica:



73 - Alba Berlin (21 + 16 + 10 + 26): Akpinar (7), Miller (8), Milosvljevic (6), Gaffney (5), Kikanovic (18) -cinc titular- Giffey (6), Vargas (-), Atsur (3), Radosavljevic (2) i English (18).



99 - València Bàsquet (23 + 24 + 22 + 30): Van Rossom (17), Sastre (11), San Emeterio (-), Thomas (2), Dubljevic (16) -cinc titular- Diot (8), Sato (4), Vives (3), Rafa Martínez (10), Oriola (10) i Kravtsov (18).



Àrbitres: Papapetrou (GRE), Ovinov (RUS) i Rodsand (NOR). Sense eliminats.



Incidències: Partit corresponent a l'última jornada de la segona fase de l'Eurocup disputat al Mercedes Benz Arena de Berlín davant 5.615 espectadors.