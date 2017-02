La musicoteràpia redueix l'ansietat i la depressió en pacients amb grau lleu d'Alzhèimer

Diumenge, 12 de febrer de 2017 a les 00:00h

Aquesta és la conclusió d’una tesi doctoral realitzada per Carmen Cabañes

Foto: Calvià URL curta



Etiquetes

Musicoteràpia



Redactaveu / EP / València.



La musicoteràpia no solament provoca una disminució dels nivells d'ansietat, depressió i estrès, sinó que millora l'estat d'ànim en pacients d'alzhèimer. Així ho conclou la investigadora Carmen Cabañés en la seua tesi doctoral titulada 'Estudi de l'efectivitat d'intervencions no farmacològiques en la reducció de l'ansietat i depressió i la millora de l'estat d'ànim en pacients amb malaltia d'alzhèimer grau lleu', defensada recentment en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV).



Igualment, la investigadora, que coordina el centre de salut de Manises, sosté que una intervenció basada en l'exercici físic i en la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (Tics) "aconsegueixen resultats menys significatius" que la realitzada amb musicoteràpia, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.



Cabañés ha estudiat la malaltia d'alzhèimer "a causa del gran impacte sanitari i social que té en l'actualitat". Aquesta demència es caracteritza per una pèrdua de les capacitats cognitives de manera progressiva, i en l'actualitat no existeixen tractaments farmacològics que la guarisquen.



En aquest sentit, "les teràpies alternatives no farmacològiques estan despertant un gran interès científic en augmentar el benestar emocional, millorant la qualitat de vida i disminuint el nivell d'estrès, complementant al tractament farmacològic", ha subratllat l'autora.



Des d'aquesta perspectiva, en la recerca ha analitzat tres de les teràpies més emprades en l'actualitat -les basades en exercici físic, en les Tics i la musicoteràpia- amb l'objectiu de comparar i demostrar quin reporta majors beneficis tant a nivell psicològic com biològic, en pacients amb malaltia d'alzhèimer grau lleu pertanyents a l'Associació de Familiars d'Alzhèimer de València.



Les sessions de musicoteràpia han sigut dissenyades per a aquests malalts, en funció de les característiques de la demència, per musicoterapeutes professionals que, al seu torn, van ser els encarregats de realitzar les sessions. En elles, "s'ha posat l'accent en l'ocupació de cançons antigues i que pogueren resultar emotives per als malalts i s'ha tractat de promoure la interacció entre els malalts per a afavorir l'àrea social i emocional", ha detallat la investigadora.



La tesi de Cabañés, dirigida per José Enrique de la Rossa Ortí i Vicente Javier Prado, ha sigut defensada davant un tribunal compost per Remedios González, de la Universitat de València, que ha actuat com a presidenta; Patricia Mesa, de la Universitat Europea de València, com a secretària, i la vocal Gloria Olaso, de la UCV.