Els valencians nominats als premis Enderrock 2017

Els premis Enderrock 2017 compten amb 9 nominacions amb regust valencià, que podrien premiar 8 propostes diferents, ja que Aspencat compta amb dues candidatures, una a Millor Artista i l’altra a Millor artista en directe. Cal destacar que els grups valencians s'han posicionat en diverses categories fins i tot en gèneres com el jazz o la música clàssica.Si mirem en detall la llista de nominacions, els primers que hi apareixen són els ontinyentins Auxili , que podrien fer-se amb el premi a Millor disc de pop-rock amb Instants cremant. Tot seguit, en la categoria Millor disc de cançó d'autor hi ha dues candidatures valencianes, per una banda Mireia Vives i Borja Penalba amb l'àlbum L'amor fora de mapa , parella artística que ja va guanyar el premi Martí i Pol per la musicació del poema Si no fores (no amb mi) inclòs en aquest disc, i de l'altra banda també està nominat en aquesta categoria Pau Alabajos amb el disc L'amor i la ferocitat.Continuant aquesta revisió trobem la doble candidatura d'Aspencat que podrien endur-se el premi a Millor artista i a Millor artista en directe. I per altre costat, en la categoria de Millor artista en llengua no catalana entre els nominats estan els gandiencs La Raíz Cal destacar que també hi ha representació valenciana en categories com la de Millor disc de jazz on podrien endur-se el premi Ramon Cardo & The Nyora Boppers . Ara bé, també la Capella de Ministrers, Carles Magraner amb el disc Ramon Llull. L'últim pelegrinatge podrien alçar-se triomfadors com a Millor disc de clàssica. I finalment, en la categoria de millor disc infantil hi figura el cantacançons Dani Miquel amb l'àlbum Per molts anys!.Els Premis Enderrock es trien per votació popular, en la primera volta s’han triat les millors propostes que són les que han conformat les nominacions. Ara, i fins al 12 de febrer, es pot votar per triar els guanyadors de cada categoria a través d'aquesta web. Com a novetat, enguany els guanyadors s'anunciaran durant la gala. Celebració que tindrà lloc el dijous 9 de març a l'Auditori de Girona, que comptarà amb les actuacions en directe d'Els Amics de les Arts, Blaumut, Sisa i Hora de Joglar.