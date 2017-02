Puigdemont, Puig i Armengol junts a València per a fer front comú a les infraestructures

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 16:15h

‘L’hora de les decisions’ reunirà el dia 2 de març consellers, alcaldes, cambres de comerç i sindicats per fer “balanç de greuges i reivindicacions conjuntes”

El president valencià, Ximo Puig, i el català, Carles Puigdemont, se saluden al Palau de la Generalitat valenciana el 19 de setembre del 2016.

Foto: ACN



Carles Puigdemont, Francina Armengol, Ximo Puig

ACN / València.



El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, clouran el pròxim 2 de març al Palau de Congressos de València una jornada en matèria de finançament, infraestructures i sectors econòmics. En l’acte també participaran el vicepresident del Govern català i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret. Organitzades per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga amb el títol ‘L’hora de les decisions’, les jornades reuniran consellers, alcaldes, cambres de comerç, universitats i sindicats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i l’Aragó per posar en comú un “balanç de greuges i reivindicacions conjuntes”.



La trobada es produirà en el marc de la millora de les relacions entre els governs de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. De fet, en els darrers mesos i des dels canvis en els tres executius, s'han anat posant les bases per a la restitució i normalització del contacte entre els tres governs, que havien quedat congelades amb el PP ostentant les presidències valenciana i balear. De fet, Puigdemont ha visitat València i Mallorca per reunir-se amb Puig i Armengol, i tots dos igualment han estat a Barcelona per trobar-se amb el president català. A més, els interessos comuns en matèria d'infraestructures, economia, cultura, llengua, finançament autonòmic o el projecte del corredor mediterrani també ha fet que el contacte entre els tres governs haja estat més fluït des que Puigdemont, Puig i Armengol estan a les respectives presidències. La jornada de València, doncs, s’emmarca en aquest context de millora de relacions tenint en compte els debats comuns i els interessos creuats entre els tres territoris.



El president de l’Aragó, Francisco Javier Lambán, i l’alcalde de València, Joan Ribó, seran els encarregats de l’acte inaugural de la jornada, que començarà amb una taula de debat amb el títol ‘Les infraestructures i la mobilitat a l’EURAM’. Posteriorment, segons detalla el programa publicat a la pàgina web de l’Institut, s’analitzaran ‘Els reptes empresarials de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM)’ amb el president d’HOSBEC (Associació Empresarial Hotelera de Benidorm i la Costa Blanca) i del Consell de Turisme de CIERVAL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana) Antoni Mayor, el president de PIMEC, Confederació Empresarial de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, Josep González, el president de la Comissió de Comerç i Agricultura de la CAEB (Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears), Josep Lluís Aguiló i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé.



‘La recerca i la investigació a l’EURAM’ centrarà la tercera de les taules, amb el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, el president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals, i el vicepresident segon de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent.



Els responsables sindicals de l’STEI Intersindical de les Illes Balears, Comissions Obreres del País Valencià i l’UGT de Catalunya analitzaran ‘La dimensió social de l’Euram’ mentre que investigadors, professors universitaris i representants d’Alemanya, Suïssa, Escòcia, el Quebec i Flandes debatran sobre ‘El finançament territorial en el context internacional’.



Els municipis abordaran el seu finançament en una taula amb representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB); així mateix els directors generals de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, Pere Muñoz, el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono, i el president de l’Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, protagonitzaran la mesa sectorial sobre els reptes del sector.



Amb el títol ‘El sector agroalimentari de l’Euram’, els consellers de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vidal, la consellera d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, i la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, debatran en una de les taules destacades de la jornada.



Una de les altres taules debatrà sobre la reindustralització de l’Euram, amb el conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela, el conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valencian, Rafael Climent.



Les dificultats econòmiques i el finançament dels territoris centraran la part final de la jornada amb una taula amb el títol ‘L’ofegament econòmic’ i la presència de catedràtics d’economia com Guillem López, de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de la comissió bilateral Catalunya-Balears d’estudi de les relacions econòmiques i financeres amb l’Estat, la doctora en Ciències Econòmiques i professora titular del Departament d’Economia Pública de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta, i el catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València, director de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i representant de la Generalitat Valenciana en la comissió d’experts per a la reforma del model de finançament autonòmic, Francisco Pérez.



Així mateix, el vicepresident de la Generalitat catalana i conseller d’Economia i Hisenda Oriol Junqueras, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler i la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Catalina Cladera, parlaran de ‘Deute històric i model de finançament’.



La part final de la cimera comptarà amb una intervenció del vicepresident del govern de les Illes Balears Biel Barceló, el president de les Corts Valencianes Enric Morera i amb la cloenda que, sota el títol de ‘L’hora de les decisions’ compartiran el president de la Generalitat Carles Puigdemont, la presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol i el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig.