‘Garoña és l’excusa perfecta que necessitava Cofrents per donar llum verda a l’ATI’

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 00:00h

El diputat nacionalista Juan Ponce ha manifestat que la notícia del vist i plau del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) a la reobertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), “malgrat estar tancada des de 2012 i tindre pendents moltes actuacions demanades pel mateix CSN per augmentar la seguretat, confirma el pla del Govern de Rajoy per allargar la vida de les velles i perilloses centrals nuclears, com ara la de Cofrents”.“Garoña –ha assegurat Ponce- és l’excusa perfecta que necessitava Cofrents perquè el Govern de Rajoy li done llum verda al seu Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) i així fer efectiva, i sense ser sol·licitada, l’ampliació de la vida útil d’una central obsoleta i perillosa com la valenciana”.Segons Juan Ponce, Cofrents és una central nuclear de les que més incidents de nivell 0 i nivell 1 ha tingut. En aquest sentit se li han fet al voltant de 80 adequacions per a millorar la seua seguretat, arran del succés de Fukushima, “però –adverteix- continua sent una font inesgotable de problemes, amb residus radioactius actius durant milers d’anys impossibles de neutralitzar, situació que s’agreuja cada dia que continuen funcionant les centrals nuclears i generant nous residus”.En quant a l’ATI de la central nuclear de Cofrents, “innecessari perquè la central té capacitat per a emmagatzemar els residus fins al final de 2021”, segons el diputat Ponce, està proposat “en un lloc sense garanties de seguretat per a la població, en una zona amb risc sísmic i d’inundació, la qual cosa és una demostració del fracàs en la gestió dels residus nuclears, tal com s’ha demostrat amb la desestimació del Magatzem Temporal Centralitzat (MTC) a Zarra”. Per aquesta raó, el parlamentari de Compromís apunta: “Caldria que Iberdrola -que és qui gestiona les instal·lacions de Cofrents- tinguera presents que els mateixos arguments tècnics que desaconsellaren construir el MTC a Zarra, són vàlids per a no fer l’ATI de Cofrents”.Juan Ponce ha anunciat que el proper dimecres 15 de febrer s’aprovarà a les Corts valencianes una petició de compareixença del director de Cofrents “perquè vinga al Parlament valencià a explicar tots els detalls de l’ATI”, una compareixença que “ara es fa més urgent encara, després de conèixer la notícia de la reobertura de Garoña”.Finalment, des de Compromís han insistit en el fet que el full de ruta a seguir pel Ministeri d’Indústria ha de ser fixar un calendari de tancament definitiu d’aquestes instal·lacions, “no més enllà de l’actual pròrroga de la central fins a 2021” i que incloga totes les centrals nuclears del territori espanyol “perquè l’aposta de futur passa per l’ús de les renovables netes, que ens permeten lluitar contra el canvi climàtic i que són font de creació d’ocupació estable i de qualitat”, conclou Juan Ponce.