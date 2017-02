Marzà, a Alzira: ‘Les falles són altaveu del valencià i del nostre poble de cara al món’

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 20:15h

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assistit a la presentació del llibret de la falla Plaça Malva “Tro d’Avís”, en la Casa de la Cultura d'Alzira (la Ribera Alta).La falla Plaça Malva, fundada el 1983, és coneguda per la qualitat dels seus llibrets, que des de l'any 2007 porten per nom 'Tro d’avís' i, a més, han sigut guardonats en els últims anys en el concurs de llibrets de la Generalitat.Cada any, el llibret 'Tro d'avís' compta amb un acte de presentació en què s'atorguen guardons i on assisteixen personalitats de l'àmbit cultural i autoritats.El conseller Marzà ha traslladat la seua enhorabona i agraïments a aquesta comissió i ha assenyalat que “als mediterranis i als valencians ens agrada la festa, però no només com un element lúdic. La utilitzem per a construir col·lectivament espais compartits. I tot això contribueix d'una forma importantíssima en la cohesió social d'un poble, d'una ciutat, d'una comarca, d'un país”.El responsable de Cultura de la Generalitat ha volgut destacar també que “les falles són un autèntic moviment social, nascut del poble i per al poble, que conjunta festa, cultura, tradicions, música, art i identitat, estima per una terra. I també són un element importantíssim d'una cosa tan important com la normalització lingüística. Cada any, amb els llibrets de falla, vivim un autèntic festival de literatura en valencià. Més encara quan, amb el reconeixement de la UNESCO a les falles, amb els llibrets com a element dins la protecció, el valencià es pot projectar com mai per tot el món. Aprofitem l'oportunitat i utilitzem les falles com a altaveu del valencià i del nostre poble”.En aquest context, el conseller Marzà ha posat en valor el treball de la falla Malva d'Alzira, que duu 25 anys celebrant les Setmanes Culturals. Des de la primera edició, l'any 1993, han tractat d'acostar la cultura i les tradicions valencianes als ciutadans per mitjà d'activitats multidisciplinàries i obertes, amb gran diversitat, des de xerrades o exposicions i concerts, fins a teatre o projeccions cinematogràfiques. També destaquen les campanyes de promoció de la lectura, organització de premis literaris i cicles culturals, així com cursets de valencià i tot tipus d'actes relacionats amb la cultura.L'entrega de reconeixements com el Guardó d'Or a persones il·lustres, els premis del Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil o el Premi de Poesia Infantil i el Premi Malva al Millor Poema Satíric són altres de les activitats que es promouen des d'aquesta falla que, a més, van dirigides al públic més ampli.La Falla la Malva va retre homenatge a Paco Muñoz.