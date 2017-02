L'espenta definitiva per a la nova RTVV

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 16:45h

En el mandat marc es detalla que el valencià és la llengua vehicular i precisa que almenys el 35% del temps d'emissió anual serà d'obres audiovisuals de productores valencianes independents i producció original en valencià.

El mandat marc per a la nova RTVV, Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) aprovat en les Corts, que haurà de ser desenvolupat en el contracte programa que ha d'elaborar el Consell Rector de la corporació i acordar amb el Consell cada tres anys, destaca com a objectius principals garantir la informació objectiva, plural i des de la independència professional, així com exercir de motor per a la indústria audiovisual valenciana.



Aquestes són algunes de les línies que reflecteix el document que determina les línies principals en les quals s'ha de desenvolupar el sistema públic audiovisual valencià, i que tindrà una vigència de sis anys, prorrogable durant un període màxim de dos exercicis més.



En el capítol de promoció de la llengua i cultura valenciana, el mandat marc detalla que el valencià és la llengua vehicular i precisa que almenys el 35% del temps d'emissió anual serà d'obres audiovisuals de productores valencianes independents i producció original en valencià.



Quan es tracte d'obres en altres llengües serà necessari doblar o subtitular en valencià, excepte en les obres originals en castellà, cas en el qual segons les característiques es podrà optar entre difondre-les en la versió original, subtitular-les o doblar-les.



També sobre l'ús del valencià, el 50% de l'oferta musical cantada de la ràdio haurà de ser en la llengua pròpia i així mateix es prendran mesures per a incentivar que la publicitat emesa siga preferentment en valencià. En les franges infantils es potenciaran continguts en anglès i altres llengües estrangeres subtitulats al valencià o programes orientats a l'aprenentatge d'eixes llengües foranes.



Pel que fa a la cultura, el text assenyala que els mitjans públics hauran de reforçar el conjunt de tradicions, història, patrimoni i cultura dels valencians, com un procés integrat en constant evolució i sempre des del respecte a la pluralitat i la diversitat.



En els objectius generals es fa també referència a la necessitat de vetllar pels arxius històrics audiovisuals, reflectir la cultura valenciana, oferir informació de proximitat o promoure l'acostament a la realitat del País Valencià, mitjançant les noves tecnologies, dels valencians que viuen en l'exterior.



També insta al fet que els mitjans públics facen efectiva la igualtat de gènere, amb l'ús d'un llenguatge no sexista i el rebuig a continguts que promoguen comportaments sexistes, especialment en els dirigits al públic infantil i juvenil i tant en els programes com en la publicitat.



Transparència en la contractació



D'altra banda, el mandat marc explicita que cal aprofitar i potenciar el teixit industrial valencià i augmentar el pes dels sectors de creació, producció i distribució de productes audiovisuals valencians. A més, assenyala que la transparència, la publicitat i la concurrència són principis indispensables en la contractació de serveis amb el sector privat i que la CVMC establirà les mesures oportunes perquè en eixes contractacions externes es garantisquen unes condicions laborals dignes i de qualitat.



Altres qüestions que aborda el document són les relacionades amb els horaris racionals o l'aposta per les noves tecnologies, al mateix temps que s'insta a vetllar perquè es garantisquen les millors condicions d'independència i de professionalitat dels periodistes i altres col·lectius que treballen en l'ens.



Després de definir els objectius específics de la programació, amb la de servei públic, la informativa, la d'entreteniment o la infantil, assenyala que la corporació farà un seguiment de les activitats oficials del president de la Generalitat, del Consell, de les Corts i dels grups amb representació parlamentària. Eixa cobertura s'estendrà a les institucions de rang constitucional.



En el cas de les Corts, s'informarà dels debats parlamentaris periòdicament i s'estableix que no es tallarà l'emissió en aquests casos fins que no s'hagen expressat tots els grups polítics, excepte raons d'urgència informativa.



Finançament



El mandat fixa que la CVMC tindrà un sistema de finançament mixt mitjançant les compensacions de la Generalitat pel compliment de la missió de servei públic i pels ingressos de publicitat i rendiments per la venda de serveis o continguts audiovisuals.



La corporació haurà de gestionar els recursos "d'acord amb els principis d'equilibri, estabilitat i sostenibilitat pressupostària" i podrà explotar comercialment la seua oferta de programació i continguts en el mercat autonòmic i internacional.



Respecte al control dels objectius, haurà de remetre anualment a la comissió parlamentària un informe sobre l'execució del contracte programa i del mandat marc i una memòria sobre el compliment de la funció de servei públic. Així mateix, el president del Consell Rector haurà de comparèixer davant la comissió almenys una vegada a l'any.