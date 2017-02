Les Corts insten el Consell perquè es millore el valencià dels cossos de seguretat

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 16:45h

Llengua i drets lingüístics

Les Corts Valencianes han aprovat una moció, proposada per Podem , en la qual s'insta el Consell que el projecte de llei de coordinació de policies locals previnga mecanismes per a augmentar la garantia de competències en valencià escrit i oral per part dels cossos de seguretat, tant en el seu inici com introduint reciclatges continus en la seua carrera professional, així com la creació d'òrgans amb funcions d'observació per a assegurar que es garanteix el dret a expressar-se en valencià i els canals de denúncia en casos de vulneració.Podem ha acceptat esmenes de socialistes i Compromís, grups que han donat suport a la moció mentre que PP i Ciudadanos s’han oposat. Justament amb la incorporació d'una esmena de la coalició, s'ha afegit a la moció la promoció d'un conveni entre el Ministeri de l'Interior espanyol i la Generalitat per a promocionar cursos per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a través de l'IVASPE; també instar al fet que es realitze des de la futura Oficina de drets Lingüístics un seguiment especial dels casos de discriminació per part d'aquests cossos de seguretat i la reclamació que la Conselleria de Justícia escometa la implantació d'un nou sistema de gestió processal que garantisca l'ús de les dues llengües oficials, entre altres qüestions.La diputada de Podem, Cristina Cabedo, ha afirmat que aquesta moció té l'“objectiu clar i rotund d'unir la major de les voluntats i forces per a defensar els drets lingüístics de les valencianes i els valencians, dignificant, al mateix temps, els cossos i forces de seguretat”.Amb l'aprovació d'aquest document s'insta a reclamar al president de la Generalitat que plantege, en el marc de les relacions institucionals amb el president del Govern, la conveniència d'ampliar l'acord de la Conferència de Presidents sobre el Desenvolupament del principi de cooperació per a l'exercici de les competències de les diferents administracions en matèria de protecció civil, a altres cossos de seguretat de l'Estat, com la policia o la guàrdia civil.A més, en la moció també s'insta el president del Consell i la Conselleria de Justícia que sol·liciten al govern estatal la remissió dels protocols que gestionen la forma en la qual els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat adscrits al País Valencià asseguren el respecte del dret dels valencians i valencianes a expressar-se en valencià, per a conèixer la forma de coordinar-se en aquests casos.Així mateix, es planteja que es done difusió entre els cossos i forces de seguretat que treballen al País Valencià, del protocol que gestiona com han d'actuar per a respectar els drets de la ciutadania a expressar-se en valencià, i així assegurar la coordinació amb els cossos de seguretat locals i autonòmics.També s'insta la Conselleria de Justícia al fet que juntament amb Educació, implementen els mecanismes necessaris per a normalitzar l'ús del valencià, especialment a nivell escrit, en els jutjats valencians, i assegurar que les diligències policials puguen ser escrites en els dos idiomes oficials.Paral·lelament, Podem demana mecanismes perquè la ciutadania puga denunciar discriminacions lingüístiques en l'atenció per part de Forces i Cossos de Seguretat.