El Palau de la música no acomiadarà cap treballador amenaçat per l’auditoria externa

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 17:00h

L’Orquestra de València obri diferents borses per tractar d’ampliar les places que la Llei Montoro no permet traure en oposició

La Direcció i el comitè d'empresa arriben a un preacord per millorar la situació laboral de l’auditori.



RedactaVeu / València.



La Direcció i el Comitè d'Empresa del Palau de la Música de València, han aconseguit aquest dijous un preacord unànime, mitjançant el qual s'aprova la primera fase d'un ambiciós pla de reordenació del personal per a 3 anys, que arreplega un paquet de mesures essencials, segons ha anunciat l’auditori a través d’un comunicat. Així doncs, cap treballador de l’auditori serà acomiadat, han confirmat fonts del Palau a La Veu, una decisió que s’ha rebut amb “alegria” per part del personal que s’havia vist submergit en una incertesa després que l’auditoria realitzada assenyalara que hi havia llocs excedents. Igualment, diversos mitjans apuntaven que la nova direcció del Palau acomiadaria diversos treballadors, una afirmació que la mateixa presidenta, Glòria Tello, va desmentir, entre altres llocs, en aquest mateix diari.



En el mateix sentit, Glòria Tello, s'ha congratulat per la consecució d'aquest acord, que ha estat possible gràcies a la valoració i posterior desenvolupament efectuat sobre la diagnosi realitzada per l'empresa consultora, i que permet mantindre els llocs de treball, gràcies a l'optimització i reorganització dels actuals recursos, així com la previsió de les puntuals reconversions de determinats llocs després de la seua jubilació. La regidora ha afegit que “s'ha aconseguit no sols millorar, sinó crear una sèrie d'estructures molt més racionals, i a l'altura de les institucions més punteres de les arts escèniques”.



Les mesures essencials que s'han aprovat són, entre altres: l'adhesió al conveni de l'Ajuntament de València, reestructuració i creació de nous departaments, un projecte detallat de formació especialitzada a fi d'oferir serveis més moderns a la ciutadania, o la promoció interna del personal.



Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha manifestat que “amb aquest resultat tan positiu, culminem també altres acords laborals, entre els quals destaquen la creació de borses de treball, l'aprovació de totes les mesures de seguretat, prevenció i riscos laborals, i altres paral·leles de la mateixa importància com el primer pla d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional”.