9 anys de presó per a l'exconsellera Milagrosa Martínez per Gürtel

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 09:30h

La també exconsellera Angélica Such i el tècnic de l'administració valenciana Juan Bover han resultat absolts



Xavier Pérez / València.



Milagrosa Martínez, exconsellera 'popular' de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes, ha sigut condemnada a 9 anys de presó- pels delictes de prevaricació, malversació i suborn passiu-, igual que els considerats capitosts de la trama Gürtel, per falsejar contractes de la Fira de Turisme (Fitur) en favor de la trama Gürtel. Per la seua banda, la també exconsellera Angélica Such i el tècnic de l'administració valenciana Juan Bover han resultat absolts.



Així es desprèn de la decisió emesa pel Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ valencià) en la peça 3 del cas Gürtel, relativa a suposades irregularitats en contractacions de la fira Fitur entre els anys 2005 i 2009.



En total, van ser jutjades 13 persones en aquesta peça del cas Gürtel, la primera que ha arribat a judici --hi ha sis i la resta s'instrueixen/jutgen a Madrid--. Aquest cas va quedar vist per a sentència a mitjan abril del 2016 i s'ha conegut la fallada del tribunal quasi 10 mesos després.



Als acusats se'ls va imputar en concret per adjudicacions realitzades per l'AVT, entitat publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --i altres societats vinculades--, que s'encarregava d'organitzar i realitzar la major part d'actes del PPCV.



Així, empreses de la presumpta trama van aconseguir els contractes de Fitur de 2005 a 2007, quan era consellera Milagrosa Martínez; i els de 2008 a 2009, quan ho era Angélica Such. Al costat d'aquests contractes, també se’n van pactar d’altres com Ifema, altres quatre fires més --TCV Valencia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona i Intur Valladolid--; Exporural; i adjudicacions de les Conselleries de Territori i Habitatge i Infraestructures i Transports en ocasió de la contractació del disseny i muntatge de sengles estands en Fitur 2005 a societats vinculades a Orange Market.



Es tracta de la primera peça de Gürtel que va arribar a judici --en total, hi ha sis i la resta s'instrueixen/jutgen a Madrid-- al març de 2015 després de quatre anys de recerques. El judici va quedar vist per a sentència a l'abril 2016 --després de més de 65 sessions programades al llarg d'un any-- i es coneix la resolució quasi 10 mesos després.