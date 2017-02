Nou atac als valencians: inversions del Corredor Mediterrani es gasten a Madrid

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 10:00h

Josep Vicent Boira, secretari d'Obres Públiques de la GVA, denuncia que unes obres del ‘Corredor Madrileny’, de més de 900 milions, són del fons per a les obres de la infraestructura mediterrània

El ministre de Foment espanyol a les obres del 'Corredor Madrileny'.

Xavier Pérez / València.



Cada vegada està més clar que el Govern de Madrid no té cap interés a acabar les eternes obres del Corredor Mediterrani, que té com a finalitat connectar les empreses valencianes i d’altres territoris per ferrocarril amb la resta d’Europa.



Sols s'ha de mirar l'hemeroteca per a comprovar que fa uns dies el ministre de Justícia espanyol, Rafael Català, en una conferència en Club de Encuentro ‘Manuel Broseta’ va qüestionar la importància del projecte: "Del corredor mediterrani també podríem parlar molt... Quantes mercaderies ixen per tren? Quants operadors de mercaderies volen que hi haja trens d'ample ibèric i ample internacional? Estan preparats els operadors per a operar? Per què s'ha hagut de fer ample mixt perquè vagen en ample ibèric la major part dels vagons perquè no estan preparats per a açò?", es va preguntar. I, per a rematar, va dir que "aquesta infraestructura és important, però també crec que hi ha hagut una miqueta d'exageració quant a la importància estratègica del Corredor Mediterrani de mercaderies en termes quantitatius i sabent qui és el responsable d'operar".



La reacció dels polítics, societat civil i empresaris valencians va ser immediata: indignació amb les reflexions del ministre. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, manifestà que és "incomprensible i una "profunda insensatesa que Catalá menyspree la importància del Corredor Mediterrani. Per a tots els agents econòmics i socials és fonamental i, per descomptat, en aquests moments, la cosa que està sobredimensionada és la irresponsabilitat del Govern d'Espanya i de les seues paraules". Després, partits i empresaris, llevat del PP valencià, isqueren en tromba a criticar el ministre, fins i tot el president de la CEOE, Juan Rosell, que considerava “imprescindible” aquesta infraestructura.



Però, aquesta setmana s'ha donat un nou episodi de menyspreu als interessos econòmics valencians. Segons ha denunciat en Twitter el secretari d’Obres Públiques de la Generalitat, Josep Vicent Boira, el Ministeri de Foment ha gastat 935 milions d’euros que estaven destinats al Corredor al nou túnel Madrid-Puerta de Atocha-Chamartín, unes obres que estos dies ha visitat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.