El TSJ valencià arxiva la causa contra Miquel Domínguez pel blanqueig dels 1000 euros

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 10:45h



EP / València.



La Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia valencià ha arxivat la causa oberta a l'exregidor del PP a Ajuntament de València i actual diputat no adscrit en les Corts Miquel Domínguez per un presumpte delicte de blanqueig de capitals investigat en el 'cas Imelsa'.



La magistrada instructora estima així la petició del parlamentari regional, investigat pel lliurament de 1.000 euros al grup municipal del PP per a la campanya de les eleccions del 2015, i acorda el sobreseïment provisional de les diligències "davant la insuficiència dels indicis per a acreditar la participació" de Domínguez en els fets investigats, és a dir, en un operatiu dissenyat per a blanquejar diners mitjançant el lliurament dels 1.000 euros i la seua devolució en dos bitllets de 500 de suposada procedència il·lícita.



En un acte notificat aquest divendres a les parts, la magistrada recorda que la Sala només es va declarar competent per a investigar l'exregidor i diputat pels fets relatats en l'exposició raonada elevada pel jutge instructor del Cas Imelsa, el titular d'Instrucció 18, pel delicte de blanqueig de capitals i no per delicte electoral, ha informat el tribunal.