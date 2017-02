Defenses dels condemnats en Fitur demanaran anul·lar la sentència

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 11:15h

L'advocat de Correa assegura que la sentència és "desproporcionada" pel delicte de malversació i la recorrerà



EP / València.



Defenses dels condemnats en la peça 3 del cas Gürtel, relativa a les irregularitats en contractacions de la fira Fitur entre els anys 2005 i 2009, demanaran al Tribunal Suprem (TS) l'anul·lació de la sentència, coneguda aquest divendres, en considerar que la sala estava "contaminada", segons ha pogut saber Europa Press.



De fet, referent a açò, Juan Carlos Navarro, advocat d'un dels considerats com a capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha indicat als mitjans de comunicació, a l'eixida del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià, al qual ha acudit perquè se li notificara la condemna del seu client, que demanarà al TS la nul·litat del procediment en entendre que "la sala estava contaminada" perquè "va resoldre sobre qüestions de fons que no hauria d'haver resolt".



Així mateix, Navarro ha considerat que la sentència --que ha condemnat Correa a més de 13 anys de presó, 6 d'ells per malversació-- és "desproporcionada" referent a aquest últim delicte, ja que s'atribueix normalment a càrrecs públics i no a particulars, com és el seu client. Per això, ha remarcat que recorreran la decisió del TSJ.



També, ha reprovat que Correa haja sigut condemnat a 6 anys per associació il·lícita perquè ha sostingut que aqueix delicte "es va introduir al final i sense que hi haguera instrucció". "Hi ha coses que cal valorar i, en aquest moment, no tenim aqueixa capacitat perquè no he llegit la sentència", ha puntualitzat Navarro.



El lletrat ha comentat que no esperava una condemna "tan alta" en el delicte de malversació, però en la resta ha admès que sí que esperaven les penes.