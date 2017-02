Ferri: ‘Tot el PP corrupte ha d’acabar a la presó i tornar els diners furtats’

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 11:15h

“La gestió corrupta del PP ha empobrit els valencians i valencianes i encara ens avergonyeix, però els tribunals estan posant cadascú al seu lloc i el lloc del PP corrupte és la presó. Així i tot, no ens conformem només amb la presó, volem que els corruptes tornen els diners furtats”, ha manifestat el síndic de Compromís a Les Corts, Fran Ferri, en relació a la sentència de la peça separada del cas Gürtel pels contractes de Fitur, que ha condemnat a presó alts càrrecs i dirigents del Partit Popular, la qual ha valorat positivament.Per a Ferri, “la justícia confirma que la trama corrupta del Partir Popular va saquejar els fons públics dels valencians, arreglant contractes per a enriquir-se”. Segons el síndic de Compromís, es tracta de condemnes de presó per a dirigents del PP --com ara l’exconsellera i expresidenta de les Corts Milagrosa Martínez i el seu equip--, “que demostren la existència d’una estructura delictiva del Partit Popular instal·lada a les nostres institucions”.