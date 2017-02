Montiel: ‘Hui es condemna l’època daurada del PP de la corrupció sistemàtica’

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 12:15h

El secretari general de Podem i síndic del grup parlamentari, Antonio Montiel, ha recordat hui que l'exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, va ser premiada amb la presidència de Les Corts Valencianes pel llavors president de la Generalitat, Francisco Camps, precisament com a "agraïment" per la mateixa gestió per la qual ara la condemnen els tribunals.Aquestes manifestacions es realitzen després que el TSJ haja fet hui pública la sentència del TSJ que condemna Milagrosa Martínez, exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes quan Francisco Camps era president del Consell, a 9 anys de presó --pels delictes de prevaricació, malversació i suborn passiu-- per falsejar contractes de la Fira de Turisme (Fitur) en favor de la trama Gürtel, els capitosts de la qual, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes' han sigut condemnats a 13 anys.Montiel ha destacat que la sentència posa de manifest la prevaricació, la malversació i el falsejament de contractes en els anys daurats del PP i ha indicat que la primera sentència de les moltes peces que componen el cas Gürtel “confirma les vergonyes de tota una època. Com tanta gent cridem als carrers, no eren casos aïllats, era corrupció organitzada des del si del PP”. Així mateix, ha incidit que hui comença el 18è Congrés del PP i ha retret que aquest partit “no tinga cap intenció de fer autocrítica per la corrupció”.El dirigent de Podem ha destacat la trajectòria de Milagrosa Martínez, alcaldessa de Novelda des de mitjan noranta que va ser promoguda a la Conselleria de Turisme i més tard "premiada" amb la Presidència de Les Corts. Segons Montiel, “avui no solament es condemna a presó Milagrosa Martínez, Francisco Correa i altres corruptes, es condemna l'època daurada del PP de la corrupció sistemàtica que va sacsejar i va empobrir a aquesta comunitat”. Així mateix, i en el mateix sentit que s’ha expressat el síndic de Compromís Fran Ferri , Montiel ha advertit que, a més de la condemna penal, “les valencianes i valencians mereixen recuperar els diners que tota aquesta gent ha robat”.També ha incidit que Podem ha promogut en Les Corts la creació de l'Agència de prevenció contra el frau i la corrupció, institució sobre la qual hui ja s'ha obert el termini per a triar director, “perquè fets així no puguen tornar a repetir-se”.