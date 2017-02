La Diputació de València obri expedient disciplinari a Carles Recio

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 12:45h

La Diputació de València ha incoat expedient disciplinari al funcionari de carrera i cap d'Unitat d'Actuació Bibliogràfica, Carles Recio, adscrit al centre Arxiu-Biblioteca, que, suposadament, va cobrar 10 anys com a cap sense treballar.El procés pretén esclarir les reiterades i continuades absències en el seu lloc de treball, que poden constituir faltes de caràcter greu i molt greu recollides en els articles 141 i 142 de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, segons ha explicat la Diputació de València a través d'un comunicat.Aquest expedient disciplinari s'obri després de conèixer-se a través d'una denúncia periodística, el passat mes de gener, la conducta del funcionari i és resultat de l'expedient informatiu cursat “amb immediatesa” des de l'àrea de Personal després de constatar-se els fets.Al mateix temps, la Diputació obri expedient disciplinari a la funcionària de carrera c i superior de Recio, per la seua actuació --per acció i per omissió-- davant les reiterades i continuades absències del treballador. L'actuació de Gil podria constituir igualment faltes de caràcter “greu” i “molt greu”.La corporació provincial ha designat un instructor i un secretari per a incoar l'expedient disciplinari que depurarà les possibles responsabilitats d'aquests funcionaris.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, va manifestar ahir dijous que confiava que, si es demostren finalment els fets, s'impose a aquest funcionari una sanció que siga “exemplaritzant” perquè situacions com aquesta no es repetisquen i per a no perjudicar la imatge dels funcionaris de la corporació provincial.