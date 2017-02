La Generalitat Valenciana aprova que ‘València’ siga el nom oficial de la ciutat

10 de febrer 13.31h

Enhorabona a tots els valentins, als valencians en general, i als catalanoparlants d'arreu.

Una coseta. Dieu "el govern de la Generalitat", el "ple del govern"... Per què no recuperem el nom tradicional, el "Consell"? Recordem que van traduir "Consell" al castellà com "Gobierno valenciano", però això no vol dir que ara re-traduïm "Gobierno valenciano" com "Govern valencià", sinó que cal recuperar l'original, "Consell".