Errejón: ‘Espere que els vots tiren el PP abans que ho facen les sentències dels jutges’

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 14:00h

El secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, ha afirmat que aquest divendres s'han conegut “les primeres penes de presó sobre la trama Gürtel, sobre els 'capos' d'una trama mafiosa” i ha indicat que igual que els valencians van tirar en les urnes el PP del Consell espera que el conjunt dels espanyols siguen capaços de tirar el Govern de Mariano Rajoy “abans que hagen de ser els jutges els que els tiren amb les seues sentències”.Així s'ha pronunciat Errejón en declaracions als mitjans, en el Jardí Botànic de València, en relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià que condemna Milagrosa Martínez, exconsellera del PP i expresidenta de les Corts Valencianes, així com els considerats 'capitosts' de la Gürtel --Francisco Corretja, Álvaro Pérez i Pablo Crespo-- a diferents penes de presó per irregularitats en els contractes de la Fira de Turisme (Fitur) en favor de la trama.“Hem conegut les penes de presó per als 'capos' que pagaven”, ha dit el dirigent de Podem, que ha manifestat el seu desig que “açò no es quede en la punta de l'iceberg. Exigim que en els pròxims dies anem coneixent també les penes de presó no solament per als 'capos' que pagaven, sinó també per als 'capos' que rebien”.Errejón ha insistit que la corrupció “no és un problema solament moral perquè algú faça coses que són incorrectes, sinó que és fonamentalment un problema de finançament i de recursos que perd tota la ciutadania” perquè “cada vegada que algú està pagant per a finançar en negre un partit polític està després rebent favors i, per ací, se’n van diners que deixen d'anar a educació, dependència o sanitat”. Per tot açò, en un lloc “molt simbòlic” --en el qual es va signar el Acord del Botànic, que sustenta el Govern valencià--, ha indicat que igual que els valencians “han sigut capaços de tirar el PP amb els seus vots” espera que “prompte a Espanya siguem també capaços de tirar de la Moncloa el Govern de Mariano Rajoy, que està igualment implicat en les mateixes trames mafioses, que està igualment implicat en els mateixos casos de corrupció”.“Espere que siguem capaços de tirar-los amb els vots abans que hagen de ser els jutges els que els tiren amb les seues sentències”, ha conclòs.