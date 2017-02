València puja un 167% la subvenció per a llogar bandes de música i colles per a Falles

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 14:00h

L’ajuntament de València destinà 30.000 euros en l’exercici faller del 2016 perquè les comissions falleres pogueren contractar bandes de música o colles de dolçaines i tabalets per a les Falles. Fins aleshores, tal com ha recordat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, “les agrupacions musicals i les colles no tenien ajudes, tot i ser un aspecte fonamental a les falles”.Enguany, l’equip de govern del cap i casal ha pujat aquestes ajudes un 167%, la qual cosa suposa una quantitat de 80.000 euros,”després d'una primera experiència pilot que ha funcionat molt bé, i amb el consens de tots els agents fallers, incrementem en un 167% unes ajudes que volen promoure entre les comissions un aspecte central de les FallesUNESCO”, ha explicat Fuset en el seu mur de Facebook. En el mateix sentit, s’ha manifestat l’alcalde Joan Ribó, qui ha afegit que “la música també és #fallesUNESCO!”.Aquestes ajudes durant l’edició anterior es van gestionar a través del “ programa Germanor ”.