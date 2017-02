Concentració hui a València contra la pujada de la llum

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 00:00h

La protesta tindrà lloc aquest dissabte, 11 de febrer, a les 12 hores, davant la seu d’Iberdrola al cap i casal



RedactaVeu / València.



Diverses organitzacions ecologistes i sindicals han convocat per a hui, 11 de febrer, a les 12 hores, davant la seu d'Iberdrola a València --plaça de Tetuan, al costat del Pont del Real-- una concentració “contra la pujada de preus i la contaminació de les centrals elèctriques’.



La concentració està organitzada per Ecologistes en Acció, Greenpeace, Acció Ecologista Agró-Marfull, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Tanquem Cofrents, Plataforma A Contrapèl, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana i CGT, entre altres organitzacions ecologistes i sindicals.



Segons han explicat les entitats convocants en una comunicat, “abans deien que les energies renovables eren massa cares i que, per això, pujava l'electricitat” i “ara diuen que no plou i que, per això, segueix pujant”. Per aquesta raó, consideren que “es burlen de nosaltres i amb aquestes mentires del govern i les grans elèctriques, ens pugen l'electricitat any rere any, de manera que hui tenim la 3a més cara d'Europa, sols per baix d'Irlanda i Regne Unit”.



Pujada de preus a nivells rècords



“Damunt –continuen-, durant el passat mes de gener, en plena ona de fred, han desencadenat una escalada de preus que ha pujat la llum a nivells rècords”. Els convocats denuncien que en un Estat –espanyol- amb 12 milions de pobres amb greus problemes per cobrir les seues necessitats bàsiques, “les elèctriques no han tingut cap problema de consciència per seguir tallant la llum als qui no podien pagar-la, provocant així morts per fred i per accidents domèstics”.