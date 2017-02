Naix una penya valencianista LGTB

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 15:00h

El col·lectiu LGTB (Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals) estarà representat a Mestalla gràcies a la 'Penya LGTB VCF'. Aquest nou col·lectiu va sorgir aquest dimecres i ja compta amb més d'una trentena de socis simpatizants. Ha realitzat la seua presentació a través del seu compte de Twitter ( @LGTB_VCF ) i ha estat ben acollit pel valencianisme.De fet, La Veu els ha contactat i afirmen que han tingut “desenes de peticions per formar part de la penya i nombroses mostres de suport. La veritat és que estem encantats i molt gratament sorpresos per la bona acceptació que està tenint la penya”.Acaben de nàixer i encara han de parlar com serà el funcionament intern, però el que tenen clar és que pretenen "una nova penya activa i estem amb moltes ganes de poder ajudar el València CF en aquest moment tan dolent que travessem tots els valencianistes que, sens dubte, és dels pitjors de la història del club", ja que el València es troba el setzè i a sis punts del descens.Una penya pionera al València, en la qual es respecten tota mena d'opinions i amb l'objectiu de la qual és donar suport al seu equip. “Volem ser una penya oberta i tolerant en què es respecten totes les opinions sobre les controvèrsies que envolten el València a dia de hui. Dedicar-nos a viatjar, animar, fer pancartes, tot i tenir cadascun de nosaltres el nostre punt de vista”, han conclòs.Tot el que siga avançar cap a la normalització de la diversitat i la igualtat social és ben rebut i si, a més, es donen a Mestalla valors com ara el respecte i la tolerància, doncs benvinguts i benvingudes siguen.