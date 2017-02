Els empresaris que finançaren il·legalment el PP valencià accepten penes de fins a 21 mesos

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 15:00h

EP / Madrid.



Els nou empresaris imputats en la peça que investiga el presumpte finançament irregular del PP valencià han rubricat, aquest divendres, amb la Fiscalia Anticorrupció, un acord de conformitat pel qual accepten penes d'entre 15 i 21 mesos de presó per haver finançat de forma il·legal la formació en les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i en les generals del 2008, segons han informat a Europa Press fonts fiscals.



Els industrials segueixen la iniciativa de tres penedits que van reconèixer els fets el passat mes d'abril. Enrique Ortiz, Alejandro Pons i José Francisco Bevià van confessar llavors haver finançat il·legalment el partit i van sol·licitar una reducció de pena, d'acord amb el que han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de l'acord. L'acord inclou l'abonament de multes.



Tots ells han acudit aquest divendres a la seu de la Fiscalia Anticorrupció a Madrid per a rubricar l'acord. En ell, mostren la seua conformitat amb els fets descrits per la Fiscalia Anticorrupció i el PSPV, personat com a acusació popular, i reconeixeran haver realitzat diferents abonaments al PP valencià en ocasió de les citades campanyes electorals, agreguen les mateixes fonts.