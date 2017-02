Oltra: ‘El finançament il·legal del PP ha deixat de ser presumpte’

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 15:45h

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha apuntat aquest divendres que el finançament il·legal del Partit Popular “ha deixat de ser presumpte” i “comença a tenir conseqüències judicials”, al mateix temps que ha destacat que el president del Govern espanyol i del partit, Mariano Rajoy, “s'ha aprofitat de la corrupció per a mantenir-se en el poder”.Oltra s'ha manifestat així a preguntes dels mitjans després de la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada sobre la sentència del TSJ valencià que condemna a nou anys de presó l’exconsellera del PP i expresidenta de les Corts Milagrosa Martínez per falsejar contractes de la Fira de Turisme (Fitur) en favor de la trama Gürtel, així com per la confessió de nou empresaris que han admès haver finançat il·legalment el PPCV en les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i en les estatals de 2008.“Ens genera vergonya que durant anys s'instal·lara ací una trama corrupta per a finançar un partit que concorria a les eleccions trencant el principi d'igualtat”, ha asseverat la també portaveu del Consell, qui ha assegurat que “Rajoy s'ha aprofitat de la corrupció per a mantenir-se en el poder”, ja que “va eixir triat candidat a la Presidència en un congrés en 2008 en Fira València: tota l'estructura del PP es va veure beneficiada per una trama corrupta”, ha criticat.Al seu parer, el Congrés del PP en què Rajoy va ser triat candidat a la Presidència del Govern i pel qual el partit deu 500.000 euros a Fira València -que Oltra ha reclamat- es va celebrar “tacat per la corrupció”, i ha considerat que tota la formació del PP “es perpetua en el poder per la corrupció”.En el cas de Fitur -peça de Gürtel en la qual també han sigut condemnats Francisco Correa, Álvaro Pérez i Pablo Crespo-, “són 5 milions” facturats per la trama a l'Administració valenciana. “Els pares que tenen els seus fills estudiant en barracons ja saben on estan els diners”, amb la qual cosa, segons Oltra, el PP al País Valencià “podria haver construït el Col·legi 103 de València o dos centres de salut”.Els valencians “no tenim perquè haver patit aquesta desviació il·legal de diners”, ha insistit Oltra, qui ha subratllat “es pegaven la gran vida a costa del sofriment de les persones”, als quals deien que “vivien per sobre de les seues possibilitats”. En aquesta línia, ha apuntat que “la corrupció té dues potes” perquè “si hi ha una persona que agafa un sobre amb diners, és perquè hi ha una altra que el posa sobre la taula, en aquest cas els empresaris que han reconegut el finançament il·legal” del PP valencià.Sobre aquest tema, ha indicat que les conseqüències “immediates” d'aquest assumpte són sancions penals per a aquests empresaris i que “el finançament il·legal del PP ha deixat de ser presumpte”. “Una vegada isca la sentència serà ferm el fet que el PP es va finançar il·legalment”, ha remarcat.“Políticament, la lectura és que hi ha un partit que s'ha beneficiat de la corrupció”, que “ha trencat les regles del joc a l'hora d'anar a les eleccions, que ha acudit dopat”, ha denunciat la dirigent, qui ha assenyalat que “no és el mateix fer trampa que no fer-ne, no hi ha les mateixes oportunitats”.Oltra ha destacat en aquest sentit que “Rajoy es va beneficiar de la corrupció per a eixir de candidat, per a ser president del Govern amb les cartes marcades”.“Si jo fóra el PP m'estaria morint de la vergonya, que és el que hom fa quan la té”, ha remarcat la portaveu. En aquesta línia ha demanat als 'populars' “un examen de consciència i de trajectòria política” perquè després de 20 anys de govern al País Valencià “açò de la corrupció se sap i se sabia”. Davant aquest fet ha dit, “l'actitud que han assumit és la de l'extremisme en el discurs, en la posició política”.“Els que van estar al capdavant d'eixos governs i del partit haurien de tenir una mica d'humilitat, reflexió i reparar el dany causat. Haurien de demanar perdó als milers de valencians”, ha postil·lat.