Els dos Podem del País Valencià també estan en Vistalegre II

Iglesias vs Errejón. Els dos bàndols de Podemos diluciden hui i diumenge la gran guerra oberta entre els partidaris dels dos màxims dirigents del partit morat en l’Assemblea Ciutadana de Vistalegre, i que alguns analistes auguren que podria arribar fins a un trencament d’aquest nou partit.Més de 400 persones han participat en les assemblees celebrades en 14 municipis del País Valencià per a debatre sobre “el Podem que volem”, per a construir el futur que volem “i que la veu dels valencians s’escolte en els processos assemblearis que tenim per davant, tant en el Vistalegre estatal com en el valencià”.Però la delegació valenciana també arriba partida en dos meitats i en dos candidatures diferents. En principi, els partidaris d’Íñigo Errejón tenen els militants més destacats davant els candidats de Pablo Iglesias.En concret, en la candidatura ' Podemos para todas ', encapçalada per l'actual secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, figuren els noms de la senadora designada per les Corts, Pilar Lima, així com els diputats per Alacant Rita Bosaho i Txema Guijarro.En la llista de 'Recuperar la il·lusió ', liderada pel secretari polític de Podemos, Íñigo Errejón, figuren les diputades en el Congrés per València Àngela Ballester i Rosana Pastor, així com els diputats en les Corts Valencianes Fabiola Meco, Llum Quiñonero i Marc Pallarés. Completen la presència valenciana la candidata al Congrés Emilia Sánchez-Pantoja i la secretària general a Castalla, Noelia Olivares.D'altra banda, en la llista de ' Podemos en Movimiento ', que aglutina el corrent anticapitalista, figura el diputat de Podem en les Corts Daniel Geffner.Sobre la campanya electoral realitzada pels dos bàndols destaca la visita d'Íñigo Errejón dos dies a València que finalitzà ahir, en plena ebullició mediàtica de la sentència de Gürtel-Fitur. Però del que més s’ha parlat tant al País Valencià com a la resta de l’Estat espanyol ha sigut de les paraules del màxim dirigent de Podem-PV, Antonio Montiel, qui en un acte comparava en les ”formes” Pablo Iglesias amb Franco o Saddam Hussein , paraules de les quals es penedia a les poques hores.Amb aquests ingredients, i amb els que hi ha a nivell estatal, a la plaça de Vistalegre pot passar de tot, des que hi haja un consens, la ruptura o l’eixida de la política de Pablo Iglesias si no guanya el congrés.