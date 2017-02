Jaume Masià serà el pilot del Bressol de Campions en el Mundial Júnior de Moto3

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 18:45h

El pilot valencià liderarà el projecte 2017 del Bressol de Campions

Gonzalo Gobert, Jaume Masià i Julián Miralles.

Bressol de Campions, Motociclisme



RedactaVeu / València.



El Bressol de Campions comptarà amb el pilot valencià Jaume Masià com a punta de llança del seu projecte 2017. Amb prop de 90 joves pilots d'entre 6 i 17 anys en les categories inferiors, el Bressol de Campions arriba al campionat del món júnior de Moto3 per a lluitar per estar entre els millors amb un pilot de garanties que afronta la seua tercera temporada en el FIM CEV Repsol.



Amb la participació de Jaume Masià en la categoria de Moto3, el Bressol de Campions comprèn tot el ventall de la formació de joves pilots. Comença en les Minimotos, continua en les categories de MiniGP 110, MaxiGP 220 XL (Moto5), PM4 i arriba al RFME Campionat d'Espanya de Velocitat amb les categories Moto4 i PreMoto3, així com en el mundial júnior en Moto3 i l'European Talent Cup.



El pilot d'Algemesí va començar en el món de les motos en 2008 amb només 8 anys de la mà del Bressol de Campions. Va començar en la categoria de Minimotos amb altres pilots com ara Aarón Canet i Jorge Martín, ara mundialistes. A partir de llavors, els resultats el van portar de categoria en categoria fins a arribar al Campionat d'Espanya de Velocitat en 2011.



Masià participarà en el Campionat del Món Júnior de Moto3 als comandaments d'una KTM amb els colors del Bressol de Campions i segons el director de l'escola del Circuit, Julián Miralles, "crec que serem capaços d'estar lluitant per estar entre els millors des de la primera carrera. El FIM CEV Repsol és el millor campionat de Moto3 per darrere del Mundial i tenim un gran pilot que ja ha demostrat moltes coses i que prompte podrà seguir la senda d'altres pilots del Bressol que han arribat al Mundial". Per la seua banda, Jaume Masià s'ha mostrat "molt il·lusionat, el Bressol de Campions és el campionat on m'he format com a pilot i portar els colors del Bressol en el Mundial Júnior és un gran repte".



El FIM CEV Repsol començarà el 29 i el 30 d'abril al Circuit d'Albacete i constarà de huit caps de setmana de competició, dos d'aquests al Circuit Ricardo Tormo.