Presó sense fiança per al gendre de la vídua de l'expresident de la CAM

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 20:00h

El marit de la filla menor de la víctima declara durant tres hores i mitja i manté que és innocent

Detingut el dimecres passat, va ser arrestat per la seua presumpta implicació en la mort de la seua sogra, Maria del Carmen Martínez, que va rebre dos trets en les instal·lacions del concessionari que ell mateix gestionava.

EP / Alacant



El titular del jutjat d'instrucció número 7 d'Alacant ha decretat l'ingrés a la presó sense fiança per al gendre de la vídua de l'expresident de l'extinta Caja Mediterráneo (CAM), María del Carmen Martínez, trobada morta el passat 9 de desembre, que va ser detingut per la seua presumpta relació amb els fets, han confirmat fonts jurídiques.



L'home, casat amb la filla menor de la víctima, ha mantingut que és innocent durant la seua declaració davant el jutge, que s'ha perllongat durant tres hores i mitja.



L'advocat José Antonio García ha assegurat al final de la declaració que el seu representat ha donat "tota la informació i ha respost a totes les preguntes, aclarint totes les qüestions". A més, s'ha mostrat "aclaparat" per la decisió d'ordenar la presó sense fiança (el fiscal havia sol·licitat aquesta mesura) per al seu client per un presumpte delicte d'assassinat -segons ha dit-, ja que, al seu parer, "és un vertader disbarat, no hi ha ni una sola prova biològica ni directa". Per açò, ha avançat que recorrerà la resolució "immediatament".



"Elements solts"



El que ocorre, ha prosseguit, és que s'ha presentat un atestat que arreplega el que la investigació considera indicis però que, en opinió de l'advocat, són "elements solts, units d'una determinada manera, que plantegen una direcció", que acaba en el seu client. "Però, francament, estic aclaparat de veure com és possible que sense haver-hi absolutament res, perquè no ha fet res, es puga prendre una mesura com aquesta", ha asseverat.



En la mateixa línia, ha insistit que no hi ha intervencions telefòniques ni proves directes de la suposada participació del seu client en la mort de la vídua de l'expresident de la CAM.



Preguntat per si el detingut ha parlat de les suposades males relacions familiars, l'advocat ha comentat que ha reconegut "el que tothom sap" però que no hi havia una mala relació per a "justificar un fet així" sinó que és una situació com la de "milers de famílies amb problemes".