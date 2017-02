Demanen la retirada de plaques honorífiques de la condemnada Milagrosa Martínez

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 20:00h

Compromís i Podem en les Corts valencianes han reclamat la retirada de les plaques commemoratives de l’exconsellera de Turisme i expresidenta de la Cambra Milagrosa Martínez, que ha sigut condemnada pel TSJ valencià a nou anys de presó per manegar contractes de la Fira de Turisme (Fitur) en favor de la trama Gürtel.Des de la formació morada han demanat, a més, en un comunicat, que es retiren les plaques de l'expresident del Consell, José Luis Olivas, condemnat a un any i mig de presó per delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública.La portaveu adjunta de Podem, Fabiola Meco, ha registrat aquest divendres un escrit en les Corts en el qual sol·licita la retirada de les plaques commemoratives, inaugurals o esments honorífics, de Martínez i d'Olivas quan les sentències que els han condemnat siguen fermes.Així, la diputada insta a la retirada de la placa commemorativa de la inauguració de l'Edifici dels Grups Parlamentaris que fa esment a Milagrosa Martínez, en procedir de l'etapa en la qual ostentava el càrrec de presidenta de les Corts, així com de qualsevol altra distinció o element d'homenatge i consideració pública que el parlament valencià haja concedit tant a ella com a l'expresident de la Generalitat, José Luis Olivas, el nom de les quals apareix en la placa d'inauguració de la Ciutat de la Justícia de València, que data de 2003.Meco ha apel·lat així al compliment de la iniciativa aprovada per unanimitat en les Corts en el mes d'octubre de 2015 a proposta de Podem i ha exigit que s'agilitze la retirada, per ser una acció que no té impacte econòmic. No tenir plaques amb noms de corruptes al País Valencià serà "un magnífic símptoma de regeneració política", ha afirmat Meco.En aquest mateix sentit, s'ha pronunciat el síndic de Compromís, Fran Ferri, en el seu compte de Twitter: "En les Corts no pot haver-hi espai per als corruptes. Proposarem que es retiren quadres i plaques de la condemnada Milagrosa Martínez".