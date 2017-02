ERPV proposa alternatives a ‘l’opacitat’ de la gestió privada de l’hospital d’Alzira

Divendres, 10 de febrer de 2017 a les 20:00h

Joan Francesc Martínez, secretari de polítiques de la salut d’Esquerra Republicana: “La sanitat valenciana requereix d’una nova Llei de Sanitat i Salut Pública”.

RedactaVeu / Algemesí



Esquerra Republicana del País Valencià va organitzar dijous al Casino Liberal d’Algemesí un acte per a presentar les seues propostes en matèria de salut per al País Valencià davant la reversió en la gestió d’hospitals com el d’Alzira o en la comarca de la Marina. A la xerrada, presentada per la regidora local Júlia Andrés, hi van participar Eduard Hervàs, membre de la Plataforma per la Salut Pública de la Ribera; Joan Francesc Martínez, secretari de Polítiques de Salut d’ERPV; Albert Serra, secretari general de Salut de la Generalitat de Catalunya i Josep Barberà, president d’Esquerra Republicana del País Valencià.



Entre les conseqüències de l’actual model de gestió privat de l’Hospital d’Alzira es troba que aquest “s’ha convertit en un model absolutament opac de cara a la ciutadania, amb l’empitjorament dels serveis que ofereix i la manca de transparència sobre els recursos públics que s’hi dediquen” assenyalà Eduard Hervàs, membre de la Plataforma per la Salut Pública de la Ribera. Hervás va recordar que l’anunci de la fi de la concessió “ha provocat una campanya molt agressiva que perjudica també els treballadors i els usuaris”, és per això que assegurà que des de la Plataforma “seguirem apostant per una sanitat pública, universal i gratuïta per a tota la ciutadania de la Ribera”.



Per la seua part, Joan Francesc Martínez, secretari de polítiques de la salut d’Esquerra Republicana del País Valencià, va exposar les propostes en matèria de salut dels republicans valencianistes. Martínez va recordar que “el 20% de l’assistència sanitària al País Valencià està en mans d’hospitals gestionats per empreses privades. La nostra aposta és la gestió pública de tota l’assistència sanitària i augmentar la inversió fins a la mitjana europea en PIB". Per a Martínez “la sanitat valenciana requereix d’una nova Llei de Sanitat i Salut Pública que siga la culminació de l’elaboració d’un model sanitari que compte amb tots els agents implicats. En aquest sentit, és essencial avançar en la perspectiva de gènere en el model de salut, així com crear canals de cooperació sanitària en matèria sociosanitària operativa. Un altre dels aspectes claus en la sanitat valenciana és abordar la salut mental amb un pla integral per eradicar l’estigma social existent i millorar la reinserció social. Òbviament Esquerra Republicana, com ho ha estat sempre, estarà al costat de qui defense la sanitat pública i per això fem costat de la Plataforma per la Salut Pública de la Ribera”.





Xarrada organitzada per ERPV: La Salut que volem a Algemesí.



Per la seua banda, el secretari de Salut de la Generalitat de Catalunya, Albert Serra, va explicar l’experiència de gestió que desenvolupen actualment en matèria de salut. “La gestió pública de la sanitat ha de ser capaç d’establir sinergies amb tots els agents, en els àmbits on no pot arribar, per a oferir tots els serveis sanitaris a la població en una cobertura que ha de ser universal i sense exclusions. El model Alzira no respon a aquests paràmetres de cooperació sinó al mal ús de recursos públics en benefici de les empreses privades i no en benefici d’una millor cobertura sanitària a la població”.



Finalment, el president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, va destacar el paper de la Plataforma per la Sanitat de la Ribera, en la defensa de la sanitat pública ja que “el País Valencià i l’esquerra necessiten que la societat civil estiga organitzada per denunciar i combatre els abusos i la mala gestió als serveis públics".