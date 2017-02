Albaida, seu del Museu Internacional del Toc Manual de Campanes

Diumenge, 12 de febrer de 2017 a les 00:00h

Albaida (la Vall d’Albaida), que actualment ja compta amb el Museu Internacional de Titelles, ara serà també seu del Museu Internacional del Toc Manual de Campanes (MITMAC). L’ajuntament albaidí i la Diputació de València ha presentat aquest matí a la ciutat d’Albaida el conveni singular que permetrà posar en funcionament aquest espai museístic, que, a més, diposarà també d'una escola de campaners.El projecte compta amb una inversió inicial de 50.000€ que permetrà restaurar el Celler del Palau dels Milà i Aragó ubicat a la porta dreta que dóna accés a l’església, on està previst que vaja la futura Escola de Campaners, així com la creació de la unitat didàctica.La diputada de Turisme, Pilar Moncho, junt amb el tècnic de l’àrea de Creació de Producte Turístic del Patronat Provincial de Turisme de València, Evarist Caselles, han visitat el lloc on anirà la futura escola de campaners i han pogut parlar amb els campaners sobre el treball que realitzen per conservar el patrimoni sonor d’Albaida, que compta amb més de 800 anys d’història. Toni Berenguer, vicepresident de la Colla de Campaners, ha destacat que “les campanes són emocions. Amb les nostres mans fem sonar les campanes que transmeten l’estat emocional d’un poble”.Moncho, que ha promès tornar a Albaida per poder escoltar com es toquen les campanes, ha recordat que des de Diputació “sempre anem buscant eixa particularitat que tenim els valencians i Albaida la té gràcies a la conservació del toc manual de campanes”.L’alcalde d’Albaida, Josep Albert, ha destacat, a més, la importància de la signatura d’aquest conveni per a la ciutat ja que “suposa poder continuar treballant pel turisme cultural, una aposta de l’equip de govern aprofitant el ric patrimoni de què disposa la ciutat”.El conveni és el primer pas per a crear l’espai dedicat a l’escola de campaners, que es completarà amb la incorporació de diverses campanes noves que permetran perpetuar la tradició del toc manual de campanes a Albaida gràcies a l’ensenyament que oferiran els mestres campaners d’Albaida als més menuts de la ciutat, i garantirà així ampliar segles d’història.