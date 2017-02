Puig destaca que el Govern de Rajoy és un ‘obstacle’ per al Corredor Mediterrani

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 09:15h

El president ha reivindicat davant l’empresariat castellonenc una major inversió basant-se en el mateix raonament que en 1963 va fer possible l'autopista del Mediterrani.



Redactaveu / Castelló de la Plana.



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicat davant l’empresariat castellonenc una major inversió del Govern estatal per engegar el Corredor Mediterrani basant-se en el mateix raonament que en 1963 va fer possible l'autopista del Mediterrani.



El cap del Consell s'ha expressat en aquests termes durant la seua intervenció en l'acte de lliurament dels Premis a l'Exportació, Turisme i Guardó Accord 2016, concedits per la Cambra de Comerç de Castelló.



Puig ha destacat que l'arc mediterrani és l’àrea que "garanteix el major creixement d'Espanya". Per açò, el president ha defensat a Castelló que el Corredor Mediterrani "no és solament un problema valencià, ni de totes les comunitats que conformem", sinó que es tracta d'un problema d'escala nacional i europea.



En aquest sentit, el cap del Consell ha destacat l’infrafinançament autonòmic i la baixa inversió del Govern espanyol al País Valencià com els dos "obstacles" que el Consell ha de superar "coste el que coste" per acabar amb aquesta situació. Segons Puig, les inversions de l'Administració estatal "sempre han estat lluny" del pes que, per PIB i població, representa el territori valencià.



A més a més, el cap de l'executiu valencià ha enaltit la vitalitat de la cultura empresarial castellonenca que, com ha assenyalat, està fonamentada en el turisme i en la capacitat exportadora. Al seu torn, ha considerat que tots dos sectors econòmics han sigut "els grans motors de la recuperació econòmica" per a la demarcació de Castelló.



Pel que fa al sector turístic, Puig ha indicat que Castelló "ha guanyat en visibilitat i en prestigi" i que, per tant, la imatge que projecta la província en l'actualitat forma part del "vent favorable" que ha experimentat el sector en el conjunt del País Valencià.



En concret, les destinacions valencianes han aconseguit una despesa turística de 6.268 milions d'euros i una presència de 7,8 milions de turistes procedents d'altres països. Tal com ha puntualitzat Puig, d'acord amb aquestes dades, “la Comunitat Valenciana és ja la tercera comunitat turística de l’Estat”.



A més, el president també ha remarcat la capacitat exportadora de Castelló, que en 2015 va augmentar a un ritme del 5,8% i, entre gener i novembre de 2016, al 3,6%. En aquest sentit, ha assenyalat que la variació ha sigut encara major en els productes ceràmics, els materials plàstics i la venda de maquinària.



Lliurament de guardons



El president ha fet lliurament del guardó Projecte Accord, que ha recaigut en l'empresa Bici Missatgeria Cs C.B., en la categoria d'empresa de menys de 50 treballadors, i en la companyia BP Oil Espanya, S.A.O. en la categoria d'empresa amb més de 50 treballadors.





Ximo Puig al lliurament de guardons.



En aquesta gala, a més, s'ha concedit el Premi al Turisme a l'empresa Aquarama i al Restaurant Chuanet en la categoria 'turisme trajectòria'. L'esment especial d'aquest premi ha sigut per al Parc Miner del Maestrat - Mina Victoria Esperanza.



El Premi a l'Exportació, en la categoria de pime exportadora, ha sigut per a Nitroparis S.L. i Saniceramic Import&Export S.L. Per la seua banda, dins de la categoria a la trajectòria internacional, la Cambra de Comerç de Castelló ha reconegut l'empresa Ceràmica Gómez S.L. i RSB Barraganes Grup S.L., a més del professor Avelino Corma en la categoria de premi extraordinari.







