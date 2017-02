El PP vol que la denominació de ‘València’ sols siga en espanyol

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 09:30h

Continua l’esperpent i l’autoodi del PP valencià a tot allò que siga la llengua i la cultura. Si aquesta setmana en les Corts el PP es quedava sol i feia el ridícul més espantós en una Proposició No de Llei per diferenciar el valencià del català, ara el ‘palleter’ Luis Santamaría, president de la gestora del PP −gestora feta després del cas Taula− vol que la denominació de València que ha aprovat el Consell siga en espanyol.Luis Santamaría ha criticat el canvi de denominació del municipi de València per la forma exclusiva en valencià aprovada pel Consell i ha assenyalat que “és hora de dir prou a les preses de Ribó i del Consell”. Així, ha anunciat que els populars estudiaran la possibilitat de presentar un recurs judicial davant aquesta decisió."Solament creen problemes on no n'hi ha", ha indicat el dirigent en un comunicat, en el qual ha afegit que aquesta iniciativa que ja va ser aprovada en l'Ajuntament de València “fomenta la divisió entre el valencià i el castellà, i també entre els valencianoparlants, ja que la forma València que ha quedat com a denominació exclusiva del municipi amb l'accent obert no és usada per la majoria de la població”, ha apuntat.Al seu judici, l'alcalde Joan Ribó, "amb la permissivitat del Consell en aquesta ocasió", està obsessionat amb "no solucionar les preocupacions dels valencians com l'atur juvenil, el caos circulatori, la falta d'inversions nacionals i estrangeres o la brutícia en els carrers".Per contra, "se centra a posar plaques commemoratives del 15-M, recordar permanentment la Guerra Civil, suprimir el toc de les campanes de les esglésies i eliminar les tradicions històriques i culturals de la ciutat", ha criticat.Santamaría ha demanat "respecte" a una ciutat com València que és "cosmopolita, de caràcter obert i amb vocació de mirada universal", i ha agregat que decisions com aquesta porten a la capital del Túria a una visió "reduccionista".A més, ha considerat que els actuals dirigents són "gent que cerca l'aïllacionisme" i que València perda "el seu segell de ciutat internacional amb dos mil·lennis d'història a les seues esquenes i amb dues llengües cooficials que enriqueixen el seu patrimoni cultural".Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans en el consistori valencià, Fernando Giner, ha indicat que "els valencians són els que han de decidir si volen que el nom de la ciutat en castellà es perda", al mateix temps que ha recordat que el seu partit està arreplegant signatures des d'octubre perquè València no perda el seu nom en castellà."La realitat de València és bilingüe i Ribó i la seua ideologia no representen la majoria dels valencians. La ciutadania ha de pronunciar-se perquè aquesta aprovació no reflecteix el sentir de la població de València ni estava, tan si més no, en el programa electoral dels partits que formen el govern", ha conclòs.